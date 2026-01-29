Boris Becker apuesta por Zverev ante Alcaraz: "Nunca lo había visto tan bien"

Boris Becker mencionó que Alexander Zverev ya ha vencido antes a Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, refiriéndose al encuentro que tuvieron ambos tenistas en los cuartos de final del torneo en 2024. Según publicó el medio Europa Press, el histórico exjugador alemán expresó su confianza en las posibilidades de su compatriota de imponerse nuevamente ante el español, resaltando el momento de forma y la regularidad de Zverev.

Durante el último episodio de "Becker-Petkovic", el pódcast que comparte con la también extenista alemana Andrea Petkovic, Becker señaló que nunca había visto a Alexander Zverev "tan bien" y consideró que este nivel constante le otorga ventaja sobre Carlos Alcaraz en la semifinal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. El medio Europa Press consignó que Becker afirmara: "Siempre ha tenido un buen set o dos buenos sets, pero ahora ha ido mejorando partido a partido. Nunca lo había visto tan constante y por eso, para mí, es el favorito contra Carlos Alcaraz".

Zverev, de 28 años, alcanzó la pasada temporada la final en Melbourne, donde perdió ante Jannik Sinner en tres sets. A partir de esa derrota, según Europa Press, el tenista alemán atravesó un periodo marcado por las lesiones y los resultados deportivos adversos. No obstante, Becker observa una transformación positiva en la campaña actual de Zverev. "Juega su mejor tenis porque tiene que hacerlo. Es demasiado bueno para no haber ganado ninguno al final de su carrera. Y sigo confiando en que lo conseguirá en Melbourne", declaró Becker en el pódcast, de acuerdo con el reporte de Europa Press.

En el balance realizado por Becker sobre el desempeño de los tenistas alemanes en los grandes torneos, el exnúmero uno del mundo recordó que ningún alemán ha ganado un Grand Slam desde que él lo hiciera en el Abierto de Australia en 1996. De acuerdo con Europa Press, Becker subrayó la importancia de que un representante de su país vuelva a conquistar un torneo de máxima categoría: "Tenemos que volver a tener un alemán que gane un torneo de Grand Slam, ya es hora".

Andrea Petkovic, quien acompaña a Becker en el pódcast, aportó su análisis sobre el protagonismo que han alcanzado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el circuito, indicando que este fenómeno ha motivado a jugadores como Zverev a modificar su preparación. Según Petkovic citada por Europa Press, la presencia dominante de Sinner y Alcaraz ha obligado a Zverev y a otros tenistas a evolucionar en sus respectivos enfoques de entrenamiento: "Es el efecto Sinner-Alcaraz. Todos los demás saben que los dos están tan lejos que incluso alguien como 'Sascha', que en el pasado era más conocido por mantenerse fiel a su juego, dijo durante la preparación que tenía que cambiar algo o se le escaparía el tren".

La semifinal entre Alexander Zverev y Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia despierta gran expectación, dado el recorrido reciente de ambos tenistas y los antecedentes entre ellos. Zverev parte con la experiencia de haber llegado a la final en Melbourne el año anterior y con el recuerdo de su victoria frente a Alcaraz en la misma pista. Según la cobertura de Europa Press, el tenista germano parece haber recuperado un nivel competitivo destacado tras un año complicado, impulsado por la necesidad de renovar su enfoque para hacer frente a una nueva generación de rivales que lideran el circuito. Petkovic, en el pódcast, remarcó que este ajuste estratégico de Zverev puede ser clave en sus aspiraciones de conquistar por primera vez un título de Grand Slam.

El duelo ante Alcaraz representa para Alexander Zverev una oportunidad de consolidar su recuperación y aproximarse nuevamente a un gran título, mientras que para Becker y otros referentes del tenis alemán, el partido simboliza la posibilidad de romper una larga sequía de éxitos en los torneos más importantes del calendario internacional, según informó Europa Press.