Zelenski aboga por "trabajar en más profundidad" algunos puntos del plan de EEUU para la etapa de posguerra

Dentro de las negociaciones multilaterales que incluyen a Estados Unidos y Rusia, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que se prevé una nueva reunión trilateral durante la semana en Emiratos Árabes Unidos. Esta cita dará continuidad a los acercamientos que, según publicó Europa Press, trataron asuntos relevantes para la recuperación y el periodo posterior al conflicto iniciado en febrero de 2022. Zelenski reconoció que la consolidación de acuerdos para la etapa de posguerra requiere un análisis minucioso de varios aspectos que permanecen sin consenso total, particularmente en cuanto a los recursos destinados a la reconstrucción del país.

Según detalló Europa Press, Zelenski expresó que las áreas concretas del acuerdo con el Gobierno estadounidense aún necesitan mayor desarrollo. El mandatario, en un comunicado difundido en redes sociales, indicó que los parámetros para obtener y emplear fondos para la reconstrucción figuran entre los temas que requieren atención específica. Destacó que tanto su equipo negociador como los miembros del Gobierno identificaron la profundidad que demandan estas cuestiones para garantizar un avance efectivo en las discusiones.

El presidente ucraniano señaló que el trabajo con la delegación de Estados Unidos, encabezada por enviados del presidente Donald Trump, progresa de manera dinámica, al tiempo que agradeció la actitud constructiva mostrada por esos representantes en el diálogo bilateral. Europa Press citó las palabras de Zelenski: “El trabajo con la parte estadounidense avanza activamente y por parte ucraniana trabajamos con la máxima eficiencia”. Según consignó la misma agencia, Zelenski remarcó la importancia de alcanzar resultados rápidamente, manteniendo el compromiso irrestricto de Ucrania con la búsqueda de la paz.

El Kremlin, por su parte, manifestó durante la jornada una visión positiva sobre el inicio de estos contactos constructivos, según comunicó Europa Press. Rusia valoró el diálogo sostenido en el marco trilateral, subrayando la relevancia de este formato para abordar áreas de interés relacionadas con la seguridad y la etapa de posguerra. La posición oficial de Moscú resaltó el potencial de que estas reuniones sirvan para allanar el camino hacia la resolución de cuestiones pendientes entre las naciones implicadas.

Entre los temas más complejos, según reportó Europa Press, figuran la administración de los territorios del este de Ucrania todavía bajo control ruso y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, instalaciones que continúan siendo puntos críticos en la agenda negociadora. Estas discusiones se desarrollan en paralelo a los avances en los acuerdos de garantías de seguridad, los cuales, de acuerdo con lo expuesto en las últimas semanas, estarían prácticamente definidos pero pendientes de un encuentro final de alto nivel entre Kiev y la administración del presidente Trump.

Estados Unidos, no obstante, rechazó cualquier interpretación que relacione la continuidad de su respaldo militar a Ucrania con posibles concesiones territoriales en la región del Donbás. De acuerdo con la información de Europa Press, Washington dejó clara su postura de desvincular el apoyo futuro a Kiev de eventuales compromisos territoriales derivados de las negociaciones en curso.

Zelenski, a lo largo de las últimas jornadas, reiteró la voluntad de su gobierno de mantener abiertas todas las vías diplomáticas, a la par que abordó la necesidad de clarificar los mecanismos de ayuda y las condiciones para activar los fondos dedicados a la rehabilitación posbélica. El mandatario enfatizó ante Europa Press que Ucrania sigue “plenamente comprometida con la paz”, e instó a acelerar los procesos de diálogo para garantizar la reconstrucción efectiva de las zonas afectadas y la estabilidad regional tras el cese de las hostilidades.

A la espera de nuevas reuniones, el desarrollo de estos acuerdos y la definición de los puntos más exigentes en materia de reconstrucción y garantías de seguridad representan los ejes prioritarios de la agenda bilateral y trilateral, conforme al seguimiento informado por Europa Press.