Valve se enfrenta a una demanda de 755 millones de euros por precios abusivos en Steam

El litigio contra Valve, empresa propietaria de la plataforma de videojuegos Steam, prevé que cerca de 14 millones de usuarios en Reino Unido puedan recibir compensaciones individuales de entre 25 y 50 euros, según los documentos judiciales. El Tribunal de Apelaciones de Competencia en Londres ha decidido rechazar la petición de Valve de archivar la demanda colectiva que alega abusos de posición dominante en el mercado digital de videojuegos para PC. Así, la querella, que implica una reclamación total de 755 millones de euros (656 millones de libras), continuará su curso y podría conllevar reembolsos económicos para usuarios de Steam afectados por políticas que la acusación califica como restrictivas y encarecedoras.

Según informó el medio especializado, la demanda colectiva fue presentada en junio de 2024 por la activista Vicki Shotbolt, quien actúa en representación de los usuarios de Steam en Reino Unido que adquirieron juegos o contenidos descargables (DLC) a partir del 5 de junio de 2018. Shotbolt y el bufete de abogados Milberg London LLP sostienen que Valve habría violado la ley de competencia británica mediante la imposición de restricciones contractuales que impiden a los desarrolladores de juegos ofrecer sus productos digitales a un precio inferior o con anterioridad en otras plataformas distintas a Steam. Estas limitaciones resultarían, según el recurso legal, en un aumento artificial de precios y en una reducción de la competencia en el sector.

De acuerdo con la información publicada, el núcleo de la denuncia sostiene que Valve abusa de su poder de mercado al condicionar las ventas de los juegos y sus complementos a que se realicen exclusivamente en Steam, imposibilitando para consumidores y creadores de contenido la utilización de otras plataformas para adquirir o vender productos a precios más competitivos. Las comisiones cobradas por Valve pueden alcanzar hasta un 30 por ciento por cada transacción, porcentaje que, según los demandantes, termina siendo trasladado a los precios finales de juegos y contenidos adicionales adquiridos por los usuarios.

El medio detalló que la acusación señala que "desde al menos el 5 de junio de 2018, Valve Corporation ha abusado de su posición dominante en el mercado de juegos de PC, lo que lleva a los jugadores del Reino Unido a pagar más de lo que deberían por juegos de PC y contenido adicional de juegos en Steam", como aparece en el sitio web facilitado para quienes deseen participar en la demanda. Los abogados afirman que las restricciones impuestas por Steam prohíben a los desarrolladores lanzar juegos o DLC a valores inferiores, o en fechas previas, en otras tiendas digitales. Además, la demanda enfatiza que la vinculación obligatoria de los contenidos comprados en Steam a la propia plataforma limita la variedad de opciones y ahoga la competitividad del sector.

Durante el proceso legal, Valve interpuso un recurso para intentar desestimar la solicitud colectiva, argumentando que la demanda carecía de una metodología y un método empírico adecuados para cuantificar los daños a cada usuario. Asimismo, la empresa sostuvo que, dado que el grupo de potenciales afectados incluía a menores de edad, estos no cumplirían con los requisitos necesarios para promover acciones legales en su nombre propio. El Tribunal, tras examinar la propuesta de los demandantes de vincular de manera idónea a los presuntos afectados, resolvió permitir que la acción colectiva avance.

La cifra reclamada, que asciende a 755 millones de euros, representa la suma que los demandantes calculan como sobreprecio abonado por los usuarios británicos de Steam debido a las políticas de precios y condiciones contractuales denunciadas. Según consignó el medio, la demanda sostiene que esta cantidad refleja el impacto económico negativo provocado por la supuesta falta de competencia, atribuida a las barreras impuestas por Valve a los desarrolladores de videojuegos.

En el comunicado difundido durante el proceso, los demandantes resumen sus objetivos afirmando: "Este comportamiento ha perjudicado la competencia y ha provocado precios inflados para los jugadores del Reino Unido. [...] La demanda busca garantizar que empresas poderosas como Valve jueguen limpio, para que los jugadores se beneficien de precios más bajos, mejores plataformas y una verdadera variedad de opciones".

Valve, responsable de una de las mayores plataformas globales de distribución digital de videojuegos, enfrenta así una acción judicial sin precedentes por la dimensión del grupo afectado y el volumen económico reclamado. Según publicó el medio, el caso continúa su trámite y, de prosperar la demanda, la propietaria de Steam tendría que afrontar el pago de indemnizaciones que, según las estimaciones judiciales, oscilarían entre 22 y 44 libras (25 y 50 euros) por usuario, sumando un total de 656 millones de libras (755 millones de euros).

La resolución del tribunal representa un paso relevante en el escrutinio a las grandes plataformas digitales dentro de Reino Unido por supuestos abusos de posición dominante, especialmente por el impacto que tales prácticas pueden tener en los precios y en la variedad de opciones disponibles para los consumidores. Según detalló el medio, la demanda podría sentar precedente para futuras acciones similares en el sector tecnológico y del entretenimiento digital.