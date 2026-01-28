Trump anuncia una "pequeña desescalada" de las redadas antimigración en Minnesota

La reacción del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, evidenció el impacto de los recientes encuentros entre las autoridades federales y los mandatarios locales. Según consignó Fox News, Frey sostuvo una reunión con Tom Homan, designado como nuevo encargado federal de la zona, a la que describió como “muy productiva”. Frey compartió a través de sus redes sociales que reiteró una petición: “Le he reiterado (a Homan) que mi principal petición es que la operación Metro Surge finalice lo antes posible. La seguridad pública funciona mejor cuando se basa en la confianza de comunidad, no en tácticas que generan miedo o división”. Esta solicitud ocurre después de dos muertes de civiles estadounidenses de 37 años, Alex Pretti y Renée Good, quienes recibieron disparos por parte de agentes federales en recientes operativos migratorios desarrollados en Minneapolis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó una “pequeña desescalada” en lo que respecta a las redadas federales contra migrantes en Minnesota, en declaraciones realizadas durante una entrevista con Fox News. Tal como publicó la cadena, el mandatario aclaró: “Vamos a hacer una pequeña desescalada. No es una retirada (de las agencias migratorias), es un pequeño cambio”. Trump defendió los ajustes recientes en la dirección local de los operativos, indicando que estos cambios buscan modificar la manera en la que las agencias federales interactúan con las comunidades y autoridades estatales y municipales tras los incidentes mortales registrados.

De acuerdo con Fox News, Trump argumentó que la salida de Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, de la ciudad de Minneapolis, responde a la necesidad de implementar “pequeños cambios”. El mandatario explicó: “Todos los que tienen un negocio en esta sala saben que se hacen pequeños cambios”, y agregó sobre Bovino: “Sabes, Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico, y en algunos casos eso es bueno. Quizá no fue así aquí”. Estas palabras llegaron después de la decisión de retirar a algunos agentes federales de la localidad, una acción que el Ejecutivo federal prefirió no describir como un relevo total del puesto de Bovino.

Sobre el reemplazo en la dirección de los operativos, Trump anunció la llegada de Tom Homan, conocido como “zar de las fronteras”, como nuevo responsable en Minneapolis. Trump expresó su confianza en Homan: “Es fantástico. Es un tipo duro, pero lo he observado a lo largo de estos años y se lleva bien con gobernadores y alcaldes”. Homan empezó su gestión con reuniones separadas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el propio alcalde Frey, buscando restablecer el diálogo y la colaboración entre los niveles estatal y municipal con las autoridades federales.

El medio Fox News detalló que la presión por cambiar el enfoque se intensificó luego del fallecimiento de Alex Pretti y de Renée Good, ambos de 37 años, quienes fueron baleados durante operativos migratorios federales en Minneapolis. Las muertes generaron debates sobre el alcance y las consecuencias de las tácticas utilizadas por las agencias federales, así como sobre el efecto que estos enfrentamientos pueden tener en la percepción ciudadana de la seguridad pública y la confianza en el gobierno.

Trump, consultado sobre estos incidentes, lamentó los hechos: “Fue terrible. Odio ver eso”. Según reportó Fox News, esta es la primera vez que el presidente estadounidense aborda abiertamente el tema de las muertes recientes vinculadas a los operativos federales en Minnesota, y parte de sus explicaciones apunta también a la relevancia de mantener el orden mediante estrategias menos divisivas para la comunidad.

Los recientes cambios de mando y las decisiones sobre las redadas antimigratorias han cobrado mayor atención pública tras las evaluaciones de los líderes locales. El enfoque de Homan, quien ha construido relaciones funcionales con autoridades estatales y municipales a lo largo de su carrera, se perfila como el nuevo rumbo de la estrategia federal en Minnesota, mientras se mantiene la exigencia local de finalizar cuanto antes la operación Metro Surge.