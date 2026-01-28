Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

Durante la ceremonia que conmemorará el 40º aniversario de los Premios Goya, Susan Sarandon sumará su nombre a la lista de artistas internacionales reconocidos con el Goya Internacional. Según informó la Academia de Cine, la actriz neoyorquina recibirá esta distinción el próximo 28 de febrero en Barcelona, en una gala que pondrá en valor tanto su trayectoria profesional como su activismo social y político.

El medio detalló que el reconocimiento se concede por una carrera fílmica extensa en la que Sarandon ha protagonizado títulos considerados piezas fundamentales del cine contemporáneo. La Junta Directiva de la Academia subrayó su relevancia en Hollywood, donde la actriz ha consolidado una reputación basada en la variedad y profundidad de sus interpretaciones, al igual que en su voluntad de asumir papeles que exploran personajes complejos y alejados de los estereotipos.

Susan Sarandon, quien inició su recorrido profesional en el séptimo arte en la década de los años setenta, ha manifestado en más de una ocasión el objetivo de evitar la repetición, eligiendo papeles diversos y persiguiendo la riqueza de matices en su filmografía, según consignó la Academia de Cine. El resultado es una carrera que presenta títulos emblemáticos como “Thelma y Louise”, “El cliente”, “Las Brujas de Eastwick”, “The Rocky Horror Picture Show”, “Atlantic City”, “El ansia” y “Pena de muerte”. En este último trabajo, encarnó el papel de una monja que acompaña a un hombre condenado a muerte, actuación que la hizo merecedora del Premio Oscar.

El medio señaló que Sarandon también es reconocida por su activismo en causas sociales y políticas, postura que la Academia valoró especialmente en la decisión de otorgarle el galardón. Así, la institución destacó la “combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político” que representa la neoyorquina. Tanto en entrevistas como en su trayectoria pública, Sarandon ha defendido posiciones progresistas y ha apostado por personajes que reflejan una mirada crítica sobre la realidad.

La actriz cuenta con una nutrida lista de colaboraciones con figuras destacadas del cine internacional, entre ellas Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts y Geena Davis, según publicó la Academia de Cine. A lo largo de su carrera, Sarandon ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Oscar por “Atlantic City”, “Thelma y Louise”, “El aceite de la vida” y “El cliente”.

El repertorio actoral de Sarandon incluye, además, títulos como “Los búfalos de Durham”, “Quédate a mi lado” y “Mujercitas”, así como participaciones en proyectos de televisión como la serie “Feud”. El Goya Internacional que recibirá en 2026 se suma a importantes reconocimientos previos de esta categoría, entregados en años anteriores a figuras como Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere, detalló la Academia.

De este modo, la gala prevista en Barcelona reunirá el homenaje a uno de los rostros más visibles del cine estadounidense con el aniversario de los Premios Goya. La Academia enfatizó que en los más de cuarenta años transcurridos desde el inicio de la carrera de Sarandon, su impacto no solo se ha traducido en papeles memorables, sino también en una influencia palpable en la cultura popular y en la defensa de valores sociales y políticos.