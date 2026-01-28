OpenAI lanza Prism, su nuevo espacio de trabajo para la redacción y colaboración científica impulsado por IA

Acceder en tiempo real a documentos científicos, reorganizar ecuaciones complejas y colaborar con múltiples autores sin cambiar de aplicación es una de las innovaciones que permite Prism, la nueva plataforma presentada por OpenAI para la investigación y la redacción científica. Según detalló la compañía en un comunicado recogido por diversos medios, este espacio de trabajo incorpora directamente a GPT-5.2, el modelo más avanzado de la empresa en razonamiento matemático y científico, dentro de un entorno que busca cubrir todas las fases del proceso académico y experimental.

Tal como informó OpenAI y publicó el medio especializado, Prism se integra en una plataforma en la nube basada en LaTeX —el sistema ampliamente adoptado para la composición de documentos científicos—, permitiendo a los usuarios desarrollar todo el flujo de trabajo, desde la redacción inicial hasta la revisión y la preparación final para publicaciones académicas. La propuesta responde a una dificultad que habían señalado numerosos investigadores: la fragmentación que caracteriza el uso de distintas herramientas, como editores, procesadores PDF y compiladores, que carecen de integración entre sí.

La solución, según OpenAI, radica en la posibilidad de reunir capacidades de edición, revisión por pares y colaboración simultánea en un solo espacio, donde el modelo GPT-5.2 no solo actúa como asistente para sugerencias de redacción, sino que comprende la estructura técnica del artículo, el significado de las ecuaciones y las referencias bibliográficas. Esto permite que la inteligencia artificial deje de ser una solución aislada o una herramienta de apoyo externo para transformarse en parte integral del proceso científico, detalló el comunicado recogido por la empresa.

De acuerdo con OpenAI, uno de los objetivos de Prism es expandir los límites del razonamiento científico y acelerar el ciclo de investigación. El modelo GPT-5.2 está entrenado no solo para interpretar preguntas y respuestas, sino para analizar experimentos, identificar patrones, explorar hipótesis y proporcionar contexto relevante en tiempo real. Asimismo, la función GPT-5.2 Thinking facilita que los usuarios dialoguen de manera interactiva con la inteligencia artificial, explorando ideas nuevas y refinando argumentos matemáticos o experimentales mientras escriben y editan documentos.

El acceso a la literatura científica desde la misma plataforma también se perfila como un aspecto destacado de Prism, ya que la herramienta habilita la búsqueda, el análisis y la incorporación de contexto a los trabajos en desarrollo. A esto se suma la capacidad de reorganizar ecuaciones y referencias, así como la función de edición por voz, lo que, según la información aportada por OpenAI, posibilita una interacción más dinámica para quienes prefieren dictar sus ideas o correcciones.

Entre otras ventajas que presenta Prism, la plataforma contempla la posibilidad de colaboración en tiempo real con un número ilimitado de coautores y asesores, una funcionalidad que responde a la naturaleza colectiva de buena parte de los proyectos científicos actuales. Según detalló el comunicado, la herramienta está disponible en todo el mundo y de manera gratuita para las personas con una cuenta de ChatGPT, permitiendo el inicio inmediato de investigaciones o desarrollos científicos sin coste. OpenAI informó también que, en el futuro, añadirá funciones avanzadas mediante suscripciones y planes de pago asociados a la plataforma ChatGPT.

El desarrollo de Prism forma parte de la estrategia de OpenAI para impulsar la inteligencia artificial como catalizadora de los avances en ciencia, señalando como uno de sus retos actuales la fragmentación de herramientas en el ámbito de la investigación. La integración de varias funciones en una sola plataforma apunta, según la compañía, a ofrecer a la comunidad científica un espacio completo que pueda cubrir las necesidades de análisis, colaboración y edición avanzada en un solo entorno conectado.

Prism, con su integración nativa de funciones basadas en GPT-5.2, se presenta como una alternativa pensada no solo para facilitar la escritura y revisión de artículos científicos, sino para fomentar nuevas formas de trabajar desde cualquier lugar, con acceso permanente a la IA y sin depender de múltiples aplicaciones independientes. OpenAI enfatizó, a través de distintos canales, que el objetivo de la herramienta es facilitar que la inteligencia artificial forme parte del núcleo de la investigación actual, desde la generación de ideas hasta la publicación de resultados.