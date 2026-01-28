Los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor se reducen un 17% en 2025, según la AEMPS

La duración de los incidentes más graves relacionados con el suministro de medicamentos experimentó un descenso notable en 2025, con una caída del 59,4 por ciento respecto al año anterior en los episodios que se extendieron por más de tres meses, según el informe institucional publicado recientemente. Esta evolución supone también una reducción del 73,8 por ciento en comparación con los datos de 2023. De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la persistente disminución en el tiempo de los desabastecimientos más largos refleja una mejora estructural en la capacidad de respuesta frente a problemas de suministro, que continúan representando un reto relevante para el sistema sanitario.

Como detalló la AEMPS en su ‘Informe de Problemas de Suministro’ correspondiente al segundo semestre de 2025, el número total de incidentes de impacto mayor —los que afectan prioritariamente a pacientes al no existir alternativas terapéuticas disponibles— descendió un 17,4 por ciento en 2025 y acumula una reducción del 43 por ciento frente a los registros de 2023. El documento subraya que la tendencia bajista en la frecuencia y duración de estos eventos se ha consolidado en los tres últimos años, lo que evidencia la eficacia de las medidas adoptadas para supervisar y mitigar el desabastecimiento de fármacos críticos.

El periodo analizado dejó constancia de que el 3,5 por ciento de las presentaciones autorizadas de medicamentos sufrió problemas de suministro en el segundo semestre de 2025, sumando un total de 1.151 incidentes. Esta cifra supone una disminución del 8,8 por ciento con respecto a 2024 y del 20,4 por ciento en comparación con 2023. A lo largo de todo el año, la AEMPS contabilizó 2.345 incidencias relacionadas con el abastecimiento, consolidándose así una notable disminución de los problemas, según los datos oficiales.

Dentro de los medicamentos afectados, los productos con receta representaron este semestre el 66 por ciento del total de casos reportados, manteniéndose como el grupo más expuesto. El análisis efectuado por la agencia identificó tres causas principales detrás de la mayoría de los incidentes: limitaciones de capacidad en las plantas de producción, que explican el 29 por ciento de los episodios; un incremento en la demanda, responsable del 20,6 por ciento; y dificultades de fabricación no relacionadas con la calidad, que representaron un 17,8 por ciento del total.

El enfoque adoptado por la AEMPS responde a un objetivo táctico centrado en garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. “Su gestión en un contexto globalizado requiere, como premisa fundamental, una visión global y una estrategia colaborativa para prevenir y mitigar sus riesgos derivados”, señala la agencia en su informe, citado por el medio.

Para hacer frente a estos desafíos, la AEMPS realizó 1.544 actuaciones a nivel nacional en 2025 frente a problemas de suministro, lo que supone una reducción del 5,3 por ciento respecto al año anterior pero implica un incremento del 23 por ciento frente a las acciones desplegadas en 2023. Entre las intervenciones destaca el aumento de las paradas de exportaciones a países miembros de la Unión Europea. Los datos muestran un crecimiento del 45 por ciento en este tipo de medidas, pasando de 471 casos en 2024 a 685 en 2025. El primer semestre de este año ya había concentrado 401 intervenciones, saldo cercano al total de acciones registradas en todo el año anterior, como puntualizó la AEMPS en su balance.

El incremento en la retención de existencias dentro del territorio español, mediante la interrupción de exportaciones, derivó de la decisión de priorizar la cobertura nacional ante la escasez. El organismo subrayó que este tipo de intervención se consideró necesaria para hacer frente a las tensiones en el suministro y mantener el acceso a tratamientos esenciales por parte de la población española.

Todas estas medidas y resultados se enmarcan dentro de la estrategia de la AEMPS para fortalecer la resiliencia del sistema sanitario frente a los desafíos que plantea el abastecimiento de medicamentos críticos. El seguimiento detallado de los incidentes y las causas asociadas permite a la agencia extraer conclusiones orientadas a afinar la respuesta institucional ante escenarios de escasez, anticipándose a potenciales riesgos y limitando el impacto para los pacientes, según consignó la propia entidad.