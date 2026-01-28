La selección española cae 27-35 ante Portugal y pone fin a su andadura en el Europeo

La falta de acierto ofensivo y numerosas pérdidas marcaron el desarrollo del último partido de la selección española masculina de balonmano en el Campeonato de Europa, donde el conjunto dirigido por Jordi Ribera no logró remontar un inicio desfavorable ante Portugal. De acuerdo con información publicada por la prensa deportiva, España concluyó su participación en el torneo tras caer por un marcador de 27-35, con lo que también perdió cualquier posibilidad de acceder a los puestos que otorgan el pase directo al próximo Campeonato Mundial.

Según detalló la fuente original, el choque se disputó este miércoles en Dinamarca, Suecia y Noruega, sedes compartidas de la actual edición del Europeo. Los ‘Hispanos’ llegaron al enfrentamiento con la necesidad de una victoria que les permitiese seguir aspirando al quinto puesto y, con ello, al billete directo para el próximo Mundial, pero el equipo luso supo capitalizar los errores de España desde el inicio, estableciendo una ventaja que los españoles no lograron recortar durante el resto del encuentro.

El medio informó que la selección española mostró desde los primeros minutos dificultades para mantener la posesión y construir jugadas precisas, lo cual se reflejó en diversas pérdidas de balón. La escasa eficacia en el ataque español permitió que Portugal se despegara rápidamente en el marcador, adquiriendo una diferencia cómoda que no se vio comprometida en ningún momento. Esta distancia se mantuvo a lo largo de todo el enfrentamiento, lo que hizo imposible que el equipo dirigido por Ribera pudiera recuperar terreno.

De acuerdo con los datos consignados por la cobertura periodística, la derrota ante el conjunto portugués supone la eliminación definitiva de España en el Europeo y representa una de las actuaciones más discretas de la selección en la historia reciente del torneo. La doble campeona continental no logró plasmar su experiencia ni su palmarés en un encuentro considerado clave para la continuidad en la competición.

El medio también subrayó que las repercusiones de esta derrota van más allá de la clasificación europea, afectando de manera directa las opciones de España de asegurar una plaza en el próximo Mundial sin necesidad de transitar por las rondas de clasificación adicionales. El resultado ante Portugal obliga ahora al equipo español a buscar una alternativa por una vía más compleja.

Dentro del análisis resaltado por la fuente, el rendimiento de los ‘Hispanos’ se catalogó como uno de los más bajos del certamen, señalando especialmente la falta de reacción tras un mal inicio y la imposibilidad de modificar el rumbo del marcador. El equipo nacional no consiguió revertir la tendencia desfavorable, encontrándose a lo largo de los sesenta minutos superado por su rival tanto en la faceta ofensiva como defensiva.

Según la información publicada, esta derrota marca el cierre de la participación de la selección masculina en el torneo, dejando a Portugal como uno de los equipos clasificados para disputar la parte final del Campeonato de Europa. Los resultados obtenidos evidencian la necesidad de análisis y reajustes dentro del combinado español para futuros compromisos internacionales.