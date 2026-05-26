Irán advierte de que cualquier ataque de EEUU e Israel recibirá "una respuesta mucho más violenta"

El Ejército de Irán ha advertido este martes de que cualquier ataque contra el país recibirá "una respuesta mucho más violenta" que "irá más allá de las fronteras de la región", antes de recalcar que cualquier bloqueo a las exportaciones iraníes llevará a Teherán a "evitar la salida de petróleo" de Oriente Próximo.

El portavoz del Ejército iraní, Abolfazl Shekarchi, ha indicado que "la República Islámica de Irán está preparada para la guerra y, en caso de nuevo ataque por parte de Estados Unidos y el régimen sionista, ya han sido identificados objetivos", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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"La respuesta a cualquier nueva agresión será diferente a la anterior y los enemigos harán frente a sorpresas y nuevas tácticas", ha señalado, antes de ahondar en que "en caso de que haya una nueva ronda de guerra, esta irá más allá de las fronteras de la región y la respuesta será mucho más grave, violenta e intensa".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "si estalla de nuevo la guerra y se impiden las exportaciones de Irán, la República Islámica impedirá que el petróleo salga de la región", en referencia a nuevos impactos sobre la economía global a causa del conflicto.

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Las palabras de Shekarchi han llegado horas después de que el Ejército estadounidense lanzara el lunes ataques contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán, a pesar del alto el fuego en vigor y las negociaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz.

El portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, ha indicado en declaraciones a Europa Press que estos ataques fueron lanzados "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

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Las autoridades de la República Islámica no se han manifestado hasta el momento, si bien la agencia estatal de noticias IRNA ha informado que en la mayor parte de la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz, se han escuchado múltiples explosiones.