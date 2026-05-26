Francia lanza la 'Mariana de Oro', su primera moneda de oro de inversión

París, 26 may (EFE).- La Monnaie de París, institución encargada de acuñar las monedas en Francia, lanzará a mediados de junio su primera moneda de inversión en oro, denominada 'Marianne Or' (Mariana de Oro), con la que busca abrirse paso en el mercado del oro financiero y competir con productos como los ETF (fondos cotizados en bolsa) respaldados por metal precioso.

La histórica institución ofrecerá por primera vez un 'bullion' (moneda de inversión en oro) nacional tanto en formato físico como digital, informó este martes su director general, Marc Schwartz, durante una presentación ante la prensa.

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La iniciativa pretende "modernizar y democratizar el mercado del oro en Francia", explicó Schwartz.

La moneda llevará grabada la figura de Marianne (símbolo de la República francesa) en una cara y un mapa de los territorios franceses en la otra.

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Estará disponible en cuatro tamaños distintos de oro puro, desde una onza (31,10 gramos) hasta una décima de onza (3,11 gramos).

La comercialización, que para los abonados de la institución parisina empezará este martes y para el público general a partir del 16 de junio, se realizará en línea y el precio variará según la cotización internacional del oro en el momento de la compra, según indicó la institución.

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Los inversores podrán optar por recibir físicamente la moneda o conservarla como activo digital mediante un sistema de custodia gestionado directamente por la Monnaie de París.

En esta modalidad bautizada como 'e-bullion' la institución adquirirá y almacenará el oro correspondiente para garantizar la inversión y se comprometerá a recomprarlo al valor del mercado cuando el cliente desee venderlo.

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Los compradores tendrán además la posibilidad de convertir posteriormente su activo digital en una moneda física.

Tanto la adquisición del 'bullion' tradicional como de la versión digital implicará el pago de comisiones, además de posibles costes de envío o custodia según la opción elegida.

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Este segmento de inversión está dominado por el Krugerrand sudafricano o el Maple Leaf canadiense.

Francia carecía hasta ahora de una oferta nacional contemporánea, por lo que los inversores recurrían principalmente a monedas antiguas como los Napoleones o los Luises de oro, cuya última acuñación se remonta a hace alrededor de un siglo.

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El precio del oro ronda actualmente los 4.500 dólares por onza (algo menos de 3.900 euros) tras dispararse un 65 % durante 2025. EFE