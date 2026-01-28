La nieve provoca el embolsamiento de camiones en carreteras de Ávila, León, Segovia, Madrid, Toledo y Cuenca

Las actuaciones de la Guardia Civil para controlar el tráfico pesado en varias provincias han incluido la detención de camiones en puntos clave como la A-6 en San Vicente del Palacio (Valladolid), la A-62 en Castrillo de La Guareña (Zamora) y la A-66 en Peleas de Arriba (Zamora). Estas intervenciones han surgido a raíz de la intensa nevada y los fenómenos asociados al temporal, que han dejado más de 170 carreteras en situación adversa, según informó Europa Press. La Dirección General de Tráfico (DGT) precisó que unas 27 de estas vías pertenecen a la red principal, y recomendó a los conductores extremar las precauciones y emplear cadenas en numerosos tramos.

El temporal de nieve, que ha afectado a buena parte del interior peninsular, provocó este miércoles el embolsamiento de vehículos de gran tonelaje en varias autovías, entre ellas la AP-6 en Adanero (Ávila) y San Rafael (Segovia), la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia), y la A-3 en La Almarcha (Cuenca), según reportó Europa Press. Además, el embotellamiento de camiones se registró en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid), la A-4 en Ocaña (Toledo), la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y la M-45 en el sector de Atalaya (Madrid). En León, los controles obligaron a los camiones a detenerse en la A-6 a la altura de La Portela de Valcarce.

En la provincia de Salamanca, las adversidades climáticas impactaron severamente la circulación por la A-66 en Huelmos de Cañedo, con embolsamientos en ambas direcciones, tanto hacia la capital como hacia Cáceres. Soria vivió una situación similar, recogió Europa Press, con retenciones de camiones en la N-122 en Alcubilla del Marqués en dirección a Madrid, en la A-2 en Arcos de Jalón también hacia Madrid, en Las Casas por la SO-20, y en la A-15 a la altura de Medinaceli.

El medio indicó además que, en la comunidad de Madrid, hubo embolsamientos y paradas para vehículos pesados en diversas vías, incluyendo la M-40 en Montecarmelo, la M-45 en Las Castellanas, y la M-50 en Boadilla del Monte. En el ámbito de Castilla y León, especialmente en la provincia de Valladolid, la A-601 resultó intransitable en el tramo de Aldeamayor, desde San Martín a Salamanca.

La imposición del uso obligatorio de cadenas en distintos tramos de carreteras se extendió a la A-66 en Cáceres, desde Elvas a Salamanca; la A-1 en Madrid, en Puerto de Somosierra; y la M-607 en Colmenar Viejo, detalló Europa Press. También la DGT especificó que es indispensable equipar cadenas al circular por la A-50 y la AV-20 dentro de Ávila capital, en la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia), la AP-61 en El Espinar (Segovia) y la AP-51 desde Brieva (Ávila) hasta Villacastín (Segovia).

Durante la evolución del temporal, la situación en la A-6 en Madrid, que en un inicio quedó cortada al tráfico, pasó posteriormente a nivel amarillo. Se habilitaron ciertos accesos, aunque persiste la recomendación de precaución extrema, e incluso el acceso a camiones y vehículos articulados continúa restringido, según trasladó la DGT.

El acceso de camiones también permanece prohibido en otros puntos de la red viaria. Las restricciones afectan a la A-6 en Guadarrama (Madrid), la A-3 en Villares del Saz (Cuenca), la A-50 en Santa Marta de Tormes (Salamanca), la A-2 en Valdenoches (Guadalajara), la SO-20 en Soria capital, y la A-66 en los tramos entre Matilla de Arzón y Ribaseca, que atraviesan parte de Zamora y León.

Otras regiones también enfrentan complicaciones por la nieve, según Europa Press. Carreteras secundarias en Almería, Granada, Teruel, Asturias, Albacete, Guadalajara y Cuenca presentan condiciones difíciles para el tránsito, con la circulación condicionada o interrumpida en segmentos específicos.

El Ministerio de Transportes cuantificó los recursos desplegados en respuesta a la emergencia. Según cifras facilitadas por fuentes ministeriales y recogidas por Europa Press, operan 639 máquinas quitanieves y se distribuyen 115.000 toneladas de fundentes —principalmente sal—, para mantener la vialidad y minimizar el impacto de las nevadas.

Las autoridades recordaron que el avance del temporal no solo dificultó el paso en carreteras principales, sino que obligó a camiones y otros vehículos de gran tamaño a permanecer estacionados en zonas de embolsamiento designadas, tanto dentro como fuera de las autopistas y autovías afectadas.

El reporte de Europa Press subrayó que la situación permanece sujeta a cambios bruscos, con la posibilidad de que algunas vías principales abran o cierren en función de la evolución del temporal y la acumulación de nieve o hielo. La DGT insiste en la relevancia de consultar el estado actualizado de las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y seguir estrictamente las indicaciones de Tráfico, incluidas las relativas al uso de cadenas y la prohibición del tránsito de vehículos pesados en las zonas con mayor riesgo.

En este contexto, la colaboración entre los servicios de emergencia, la Guardia Civil, los equipos de conservación de carreteras y el personal de los ministerios implicados se mantiene de forma coordinada para afrontar el reto logístico y de seguridad derivado de la intensidad del temporal, según reportó Europa Press.