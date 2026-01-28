La CELAD dota "de más capacidad" al Ministerio del Interior en la lucha contra el dopaje

Carlos Peralta Gallego, director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), anunció que próximamente se sumará a la agencia un nuevo jefe de división, seleccionado a través de oposición, quien tendrá la tarea de mantener un seguimiento diario junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente ante denuncias anónimas que puedan derivar en investigaciones de carácter administrativo o penal según corresponda. En ese contexto, Peralta enfatizó la reorganización interna orientada a potenciar la inteligencia y la colaboración policial en la lucha contra el dopaje. El anuncio se produce tras la formalización de un convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado para el Deporte y la propia CELAD, cuyo objetivo central es robustecer la cooperación en la prevención, investigación y sanción de delitos relacionados con el uso de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. Según detalló el medio Europa Press, este acuerdo busca dotar de “más capacidad” a los cuerpos policiales en su intervención contra el dopaje, no solo en términos de formación sino también en procedimientos conjuntos.

El acto de firma del acuerdo, según consignó Europa Press, se celebró en la sede del Ministerio del Interior en Madrid, con la participación de Aína Calvo Sastre, secretaria de Estado de Seguridad, y José Manuel Rodríguez Uribes, secretario de Estado para el Deporte. Durante la firma, Uribes destacó que la lucha contra el dopaje constituye un reto que trasciende el ámbito deportivo, abarcando dimensiones sanitarias y penales. Señaló también que el convenio sella el compromiso común entre el Gobierno y la CELAD para consolidar el modelo español de combate al dopaje, haciendo énfasis en la necesidad de trabajar de forma conjunta para salvaguardar el respeto al juego limpio.

El acuerdo incorpora disposiciones para mejorar la detección y desarticulación de posibles redes de tráfico ilegal de sustancias prohibidas, además de optimizar los canales de comunicación entre la CELAD y los cuerpos de seguridad. Europa Press informó que esta cooperación se sustenta en el respeto a la legalidad vigente, la confidencialidad en el manejo de información y la protección de los derechos de los deportistas. A través del convenio, se establece también el apoyo técnico y operativo en investigaciones complejas, así como la actualización de los procedimientos en línea con las últimas exigencias legales nacionales.

Carlos Peralta detalló, según publicó Europa Press, que el nuevo convenio deja estipulados tanto los mecanismos de actuación administrativa como penal, así como la necesidad de reforzar la presencia física de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la estructura de la CELAD. Explicó que el acuerdo detalla los momentos en los que corresponde a la agencia intervenir vía administrativa y cuándo los casos deben derivarse a la esfera penal. De igual forma, se define el protocolo a seguir cuando una orden judicial autoriza la apertura de expedientes administrativos después de un proceso penal.

Peralta señaló que, si bien la CELAD puede imponer sanciones en el ámbito administrativo, el procedimiento especifica también en qué momento el conocimiento de un posible delito obliga a notificar a la justicia penal. Esta coordinación bidireccional —de lo administrativo a lo penal y viceversa— se establece como un eje fundamental en la nueva estrategia operativa. Según publicó Europa Press, el convenio actualiza la colaboración con los cuerpos policiales y subraya la importancia de la formación específica para afrontar de manera más eficaz los retos internacionales presentes y futuros.

La relación de la CELAD con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) fue otro de los puntos tratados por Peralta, quien subrayó el carácter fluido y positivo de los vínculos existentes. Según sus palabras citadas por Europa Press, la AMA visitará España próximamente para avanzar en la adopción del nuevo Código Mundial de Antidopaje, un proceso que se realiza en el marco de la normalidad institucional y sin contratiempos notables.

Peralta expuso datos recientes sobre el incremento de los controles y formaciones ejecutados por la CELAD. Según informó Europa Press, se incrementaron más de un 25 por ciento los controles antidopaje y un 80 por ciento las acciones formativas, lográndose además una mayor presencia internacional. El organismo sumó mil controles adicionales, pasando de cuatro mil a cinco mil muestras analizadas, cifra que hasta ahora representaba el máximo alcanzado. De acuerdo con Europa Press, el director general interpretó estos resultados como un reflejo del fortalecimiento del sistema y del cumplimiento de los protocolos de vigilancia a todos los deportistas bajo seguimiento.

Con la proximidad de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la CELAD remarcó la correcta realización de los controles a todos los atletas representantes de España, siguiendo los protocolos establecidos por la Agencia Internacional de Controles (ITA) y el Comité Olímpico Internacional (COI), y reiteró el cumplimiento de las mismas condiciones para los Juegos Paralímpicos a través del Comité Paralímpico Internacional (CPI). Europa Press reportó que la entidad expresó su satisfacción al constatar que todos los deportistas españoles han cumplido con los procedimientos requeridos y manifestó sus mejores deseos a la delegación nacional.

El nuevo jefe de división en la CELAD tendrá un papel clave en la coordinación con la Policía y la Guardia Civil tanto en la investigación de denuncias anónimas como en la distinción entre actuaciones administrativas y penales. Según Europa Press, este cargo representa la recuperación de una estructura organizativa interna que existía previamente, cuya función central será reforzar la inteligencia en la lucha antidopaje.

La firma del convenio y la incorporación de nuevos protocolos confirman la intención del Gobierno y de la CELAD de avanzar en la consolidación de un modelo que integra la actuación policial, judicial y formativa contra el dopaje. Europa Press concluyó que la modernización legislativa y operativa de las acciones conjuntas entre las autoridades deportivas y de seguridad representa un avance relevante para asegurar la integridad en el deporte español y fortalecer los mecanismos de investigación y sanción ante posibles infracciones.