Indra firma un acuerdo con el CAF para acelerar digitalización de servicios públicos de los países miembros

El acuerdo suscrito supone un impulso para la modernización del Estado y la protección de infraestructuras críticas en América Latina y el Caribe, a través de la integración de soluciones tecnológicas avanzadas. Según informó Indra mediante un comunicado, la colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) permitirá el desarrollo conjunto de proyectos de alto impacto, enfocados en la digitalización de servicios públicos y la modernización de infraestructuras esenciales en países miembros de la entidad bancaria internacional.

De acuerdo con la información difundida por Indra, el convenio se formalizó en la Ciudad de Panamá y está dirigido a identificar, estructurar y promover proyectos en áreas como gobierno digital, ciberseguridad, movilidad inteligente, gestión del tráfico aéreo y herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. El medio detalla que la alianza contempla, además, la puesta en marcha de iniciativas de inversión directamente vinculadas con la transformación digital del sector público, lo que se traduce en un esfuerzo por elevar la eficiencia y resiliencia de las instituciones estatales.

La alianza establece que ambos organismos colaborarán en la conceptualización y ejecución de proyectos orientados no solo a la implantación tecnológica, sino también a la mejora operativa, normativa y estructural en los servicios públicos de los países miembros. Tal como consignó Indra, el acuerdo refuerza su papel como socio estratégico de largo plazo en la región, aportando conocimiento y experiencia en materia digital para respaldar la modernización institucional y la protección de infraestructuras clave.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, afirmó: “Nuestra colaboración con la principal institución financiera multilateral de la región refleja la vocación de Indra por aportar conocimiento, tecnología y experiencia internacional al servicio de los ciudadanos y de las instituciones públicas”. Por otro lado, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que la nueva etapa de cooperación permitirá a la entidad bancaria “identificar y estructurar proyectos de alto impacto que fortalezcan las capacidades institucionales de nuestros países miembros, mejoren la eficiencia del Estado y, sobre todo, acerquen servicios públicos de calidad a millones de ciudadanos latinoamericanos y caribeños”, de acuerdo con Indra.

Según reportó la empresa, el convenio abarca una variedad de iniciativas, entre ellas el uso de inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones, el diseño de mecanismos de protección contra amenazas cibernéticas y la implementación de sistemas inteligentes para mejorar la movilidad y la seguridad en el tráfico aéreo. La colaboración también prevé el desarrollo de proyectos piloto y la transferencia de conocimiento para capacitar a los equipos técnicos y administrativos de los países beneficiarios.

El medio especificó que la prioridad se centrará en proyectos que contribuyan directamente al fortalecimiento institucional, la eficiencia estatal y el acceso a servicios esenciales, con los que millones de habitantes de América Latina y el Caribe podrían beneficiarse de una oferta pública más eficiente y moderna. Además, Indra subrayó que esta colaboración está pensada bajo una perspectiva de largo plazo, dirigida a consolidar capacidades tecnológicas regionales y fomentar la sostenibilidad en la gestión pública.

Tanto Indra como CAF coincidieron en que la digitalización de los servicios públicos constituye un componente clave para atender los desafíos crecientes en materia de seguridad, movilidad y gestión eficiente de recursos estatales. La iniciativa, según publicó Indra, aspira a convertirse en un modelo replicable de cooperación público-privada para acelerar la transformación digital y el acceso equitativo a servicios en toda la región.