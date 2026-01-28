Gloria Camila, sus primeras palabras tras la reconciliación con Álvaro García

Durante una intervención en el programa ‘El Tiempo Justo’, Gloria Camila abordó públicamente la reciente atención mediática causada por su viaje junto a Álvaro García a Venecia, confirmando de esta manera que ambos han decidido retomar el contacto después de haberse distanciado. Según consignó el programa y tal como publicó el medio de referencia, la hija de José Ortega Cano aclaró ante sus compañeros que la naturaleza de su vínculo con el cantante se encuentra lejos de una reconciliación convencional, ya que han optado por avanzar a su propio ritmo y sin etiquetas fijas, priorizando lo que les apetece en cada momento.

Gloria Camila explicó durante la transmisión de ‘El Tiempo Justo’ que tanto el reencuentro con Álvaro García como la decisión de viajar juntos surgieron de manera espontánea. El medio detalló que, ante las preguntas sobre su vida sentimental, expresó de forma directa: “Nos hemos reencontrado, nos estamos viendo. No hemos vuelto, estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y ya está”. Esta afirmación delineó el contexto emocional en el que se sitúa la pareja tras su etapa de distanciamiento.

El viaje a Venecia, que los expuso al interés del público y la prensa, se produjo poco después de que circularan imágenes y testimonios que evidenciaban la cercanía entre ambos. El programa 'El Tiempo Justo' relató que Gloria Camila ofreció algunos detalles del motivo detrás de este reencuentro, insistiendo en la naturalidad de los hechos: “Ha surgido así, nos apetecía”, aseguró la colaboradora televisiva, dejando claro que no fue producto de una planificación específica ni de una estrategia premeditada.

Respecto a la repercusión mediática de su relación con el cantante, Gloria Camila reafirmó su deseo de mantener la mayor parte de su vida personal ajena al escrutinio público: “No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí. Es una decisión que se tomó y así fue”, manifestó durante su intervención, según recogió el medio.

Durante el espacio televisivo, también abordó el episodio que en su momento condujo a la conclusión de la relación con Álvaro García, relatando que debió hacerse cargo de circunstancias personales prioritarias. Explicó que atravesó una situación particular que requería su atención y responsabilidad por encima de su vida sentimental: “Me debía a una situación que se había puesto por delante y tenía que responsabilizarme de ciertas cosas que, en ese momento, eran mi prioridad. Así lo pensé y ya está”, detalló, en los términos recogidos por la fuente.

A lo largo de la entrevista, la ex pareja manifestó mutuo respeto y consideración, exponiendo su voluntad de evitar alimentar rumores o especulaciones sobre su relación. Según el reporte del medio, Gloria Camila hizo énfasis en ejercer el control sobre la exposición mediática vinculada a su vida privada, asumiendo la posibilidad de reconciliación bajo sus propios parámetros, y enfocándose en el bienestar y la tranquilidad como principios rectores de la nueva etapa con Álvaro García.

La intervención de Gloria Camila en ‘El Tiempo Justo’, según detalló el medio, sumó aclaraciones sobre los límites autoimpuestos en lo referido a informar acerca de la evolución de su relación, defendiendo el derecho a decidir cuánto comparten y reservan ante el público. El caso ha reflejado el modo en que personajes de la vida pública afrontan los dilemas respecto a la exposición de su intimidad y su manejo en los medios de comunicación de actualidad.