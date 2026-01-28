Agencias

Gemini 3 Flash examina de manera activa las imágenes con la nueva visión agéntica

Guardar

Google ha mejorado la capacidad de Gemini 3 Flash para comprender imágenes con 'agentic vision' (visión agéntica), una característica con la que amplía inspecciona y manipula imágenes paso a paso antes de generar una respuesta para el usuario.

Gemini 3 Flash es una versión más rápida y de menor coste de Gemini 3, pensada para agilizar tareas cotidianas y flujos de trabajo con agentes de inteligencia artificial, que Google lanzó en diciembre.

La actualización de este modelo ha incorporado 'agentic vision' para resolver uno de los problemas que tienen los modelos a la hora de analizar imágenes. En lugar de procesar con un "solo vistazo estático" el contenido de una imagen, la nueva característica le permite adoptar un enfoque más activo para examinarla con detenimiento.

En concreto, y como explica Google en un comunicado, Gemini 3 Flash "introduce un ciclo de pensamiento, acción y observación en las tareas de comprensión de imágenes", y lo hace al combinar razonamiento visual con ejecución de código para "fundamentar las respuestas en evidencia visual".

Esto significa que el modelo establece un plan de varios pasos al analizar la consulta del usuario y la imagen. Posteriormente, genera y ejecuta código Python para manipular (ampliar, rotar, recortar o anotar) y analizar las imágenes. Con este proceso, la IA genera su una imagen transformada con nuevos datos para facilitar su comprensión y que inspecciona antes de generar una respuesta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Embraer entregó 244 aeronaves en 2025, con un aumento de la cartera de pedidos del 20%, hasta 26.396 millones

El fabricante brasileño incrementó sus solicitudes hasta 31.600 millones de dólares y registró un alza significativa en la distribución de aviones, con mejoras notables en las áreas comercial, ejecutiva y de defensa según los últimos resultados presentados

Embraer entregó 244 aeronaves en

Óscar Puente anuncia que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse en 10 días

El titular del área de Transportes confirmó que Adif recibió permiso judicial para iniciar las obras y que la circulación podría restablecerse la próxima semana, lo que permitirá que el tráfico ferroviario entre ambas regiones vuelva a la normalidad

Óscar Puente anuncia que la

La CELAD dota "de más capacidad" al Ministerio del Interior en la lucha contra el dopaje

El acuerdo firmado entre Seguridad, Deporte y la CELAD impulsa la cooperación policial y judicial en investigaciones relacionadas con sustancias prohibidas, fortaleciendo la formación y los procedimientos conjuntos para detectar y sancionar infracciones contra la integridad deportiva

La CELAD dota "de más

Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo UE-Mercosur y carga contra PP y PSOE por su posición "incoherente"

Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo

Ruanda lleva a Reino Unido a La Haya para pedir 115 millones por la cancelación del acuerdo migratorio

Kigali ha iniciado acciones legales ante la Corte Permanente de Arbitraje exigiendo a Londres un pago millonario tras anular el tratado sobre trasladar solicitantes de asilo, justificando la medida por impagos y la ausencia de negociaciones económicas nuevas

Ruanda lleva a Reino Unido