El temporal provoca suspensiones y retrasos en algunos trenes de cercanías y alta velocidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que, en el trayecto de Guadalajara a Calatayud dentro del corredor Madrid-Barcelona, los trenes de alta velocidad circulan a 160 kilómetros por hora, una reducción atribuida a la acumulación de nieve. Según reportó el medio, los primeros convoyes de este recorrido han acumulado demoras de entre 70 y 120 minutos, reflejando la magnitud de las afectaciones provocadas por el temporal de nieve, que también está causando interrupciones y retrasos en trenes de cercanías y larga distancia en distintos puntos del país.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio y difundida por el medio, las limitaciones de velocidad no se limitan al corredor Madrid-Barcelona. En el corredor Norte, la velocidad máxima se ha fijado igualmente en 160 kilómetros por hora en los tramos comprendidos entre Soto del Real y el túnel de Guadarrama, así como entre Medina y Taboadela. Esta situación ha generado incidencias como la del Alvia 4273 Chamartín-Santander, que perdió 90 minutos en el cambiador de Valdestillas a consecuencia de la acumulación de hielo en componentes de la vía. Además, el servicio AVE 4060 Gijón 5.58-Chamartín experimentó un retraso de 65 minutos debido a inconvenientes en un pantógrafo y la operación en el entorno de León, donde un desvío congelado obligó a considerar transbordos en León para evitar el cambiador de Vilecha.

El corredor Sur experimenta complicaciones adicionales. El medio señaló que la circulación permanece cortada en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 horas por inundaciones en las vías. Como consecuencia, el Alvia 10005 que cubre el trayecto Cádiz 6.29-Madrid Chamartín ha debido trasladar a sus pasajeros en autobuses hacia Córdoba y luego a Villanueva de Córdoba, debido a un tramo interrumpido en Adamuz. En sentido inverso, el servicio Alvia 10000 Chamartín 15.11-Cádiz también recurrirá a traslados en autobús hasta Córdoba y desde allí hasta Cádiz, apoyándose en la rama S/130 del Alvia 1005 estacionada en Córdoba para continuar el trayecto. De igual modo, el Alvia 10695 Cádiz-Barcelona ha sido suprimido en Córdoba, permitiendo a los pasajeros avanzar hasta Alcázar vía Madrid, mientras el Alvia 10696 Barcelona-Cádiz rota en Alcázar y sus usuarios acceden en autobús hacia Córdoba, donde retoman el viaje en la rama S/130 del Alvia 10695.

Las incidencias afectan también otros servicios. De acuerdo con el mismo reporte, el Alvia 291 Badajoz 06.36-Madrid fue suprimido en Leganés debido a la acumulación de nieve, lo que llevó a los viajeros a utilizar trenes de cercanías para continuar su desplazamiento. En contraste, la línea del corredor Levante no presenta alteraciones significativas.

El alcance del temporal también repercute en las líneas de cercanías y otros sistemas de transporte público. El medio detalló que en Chamartín (Madrid) y las rutas hacia el norte hay retrasos y modificaciones, mientras el servicio de autobuses que une Cotos permanece suspendido. El trayecto Ponferrada-León y la línea vía Ávila están afectados por interrupciones y demoras, y tampoco opera el servicio Segovia-Cercedilla. Los sistemas alternativos de autobús no funcionan en Soria ni en el tramo Sigüenza-Zaragoza, dejando a los usuarios sin opciones de sustitución en esas regiones.

En la zona sur del país, particularmente en las cercanías de Sevilla, los servicios ferroviarios sufren problemas de tensión que impactan la circulación habitual. Asimismo, las líneas Bobadilla-Algeciras y Jaén-Córdoba han sido suspendidas, dado que las lluvias han vuelto a inundar las vías en Villa del Río, según reportó la fuente. En Extremadura, las adversidades meteorológicas se extienden a Cabeza de Buey, Plasencia y Zafra, donde los vientos han generado problemas puntuales para la operatividad ferroviaria.

El balance evidencia que el temporal de nieve y lluvias intensas está repercutiendo de forma significativa en la red de trenes de cercanías y alta velocidad, donde las restricciones de velocidad, la acumulación de hielo, el desbordamiento de cauces y el mal tiempo obligan a constantes adaptaciones, desde la reducción de velocidad hasta la adoptación de servicios alternativos de autobús o la supresión de trayectos, en un esfuerzo por garantizar el traslado y la seguridad de los pasajeros afectados, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la información publicada por el medio.