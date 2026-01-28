El dispositivo de seguridad para el Atlético-Bodo/Glimt de Champions contará con 1.100 integrantes

La previsión de que aproximadamente 400 seguidores noruegos asistan al partido entre el Atlético de Madrid y el Bodo/Glimt ha motivado la organización de un punto de encuentro específico para estos aficionados, situado en la plaza Céfiro, a alrededor de 1.500 metros del estadio Metropolitano, en un horario comprendido entre las 16:00 y las 18:30. Según detalló la Delegación del Gobierno en un comunicado recogido por los medios, este dispositivo se enmarca dentro de las medidas para controlar la llegada de estos hinchas y facilitar la gestión de flujos de público, integrando así uno de los aspectos clave del operativo previsto para este evento deportivo.

El citado plan de seguridad, que se desplegará específicamente para el encuentro de Champions League entre el Atlético de Madrid y el conjunto noruego Bodo/Glimt, suma 1.100 efectivos de distintos cuerpos y especialistas encargados de preservar el orden y la seguridad en las inmediaciones del estadio Riyadh Air Metropolitano, según informó la Delegación del Gobierno. Este despliegue incluye efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal de Madrid, el Cuerpo de Bomberos y Samur-Protección Civil, así como vigilantes y auxiliares de seguridad pertenecientes al propio club madrileño. La Delegación del Gobierno también anunció que el servicio de Metro verá reforzada la presencia de personal de vigilancia el día del partido, según publicó el comunicado.

El objetivo principal del operativo es asegurar el normal desarrollo del partido correspondiente a la última jornada de la fase de liga, así como prevenir posibles incidentes en las zonas periféricas al estadio, donde se prevé una importante afluencia de público. Todas estas acciones buscan evitar altercados y agilizar los accesos al recinto deportivo. De acuerdo con lo consignado por la Delegación del Gobierno, se han establecido rigurosos controles de seguridad en los alrededores, motivo por el cual se ha recomendado a todos los asistentes que se desplacen al estadio con suficiente antelación, de forma que sea posible gestionar adecuadamente los controles previstos y minimizar aglomeraciones en los momentos previos al comienzo del encuentro.

En el informe difundido por la Delegación del Gobierno, se detalla que la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y los elementos de emergencias tendrá especial importancia dada la combinación de elementos propios de estos partidos europeos: desplazamientos de aficionados extranjeros, aumento del tráfico y el habitual ambiente festivo que rodea este tipo de jornadas de alta concurrencia. Esta colaboración incluirá no solo la vigilancia directa en las inmediaciones del estadio, sino también patrullajes preventivos en las rutas de acceso tanto para locales como para visitantes, labores que van de la mano con la labor de los servicios de emergencia designados para responder ante cualquier situación que pueda surgir.

El medio oficial apuntó que los recursos de Samur-Protección Civil y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid permanecerán en alerta durante la celebración del partido, con atención especial tanto a posibles incidencias sanitarias dentro y fuera del estadio como a cualquier necesidad de asistencia o evacuación rápida que pudiera presentarse. Fuentes de la organización subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre servicios públicos y privados en materia de seguridad, vigilancia y socorro, dado el volumen de asistentes previsto y la llegada de centenares de seguidores noruegos al evento, según recopiló la Delegación del Gobierno.

El plan de seguridad también incorpora medidas relativas a la movilidad y el control de tráfico. La presencia de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Municipal de Madrid busca facilitar el flujo de vehículos en las horas de entrada y salida, con intervenciones y desvíos puntuales en función de la afluencia registrada y la ocupación de las vías cercanas al estadio. Además, el refuerzo de personal en estaciones del Metro responde a la necesidad de garantizar la seguridad y la movilidad de los asistentes que utilicen el transporte público para dirigirse al encuentro.

Según la información publicada por la Delegación del Gobierno, la coordinación integral entre los distintos equipos permitirá actuar con rapidez ante cualquier incidente y facilitará la canalización de la afición noruega desde su punto de encuentro hasta el estadio, estableciendo recorridos y dispositivos de acompañamiento en los tramos y horarios de mayor concentración de personas. Este operativo representa uno de los despliegues más numerosos para un partido de estas características en la temporada actual, señalando la importancia otorgada a la prevención y la seguridad.

El Atlético de Madrid también ha dispuesto la participación de su personal de seguridad privada y auxiliares, quienes apoyarán no solo las tareas de control de accesos, sino también los protocolos internos de seguridad en las gradas y zonas reservadas. Todo el dispositivo operará bajo la coordinación de la Delegación del Gobierno, responsable de la supervisión y la optimización de recursos para garantizar que el desarrollo del encuentro no se vea entorpecido por incidentes y que todos los asistentes puedan disfrutar del partido en condiciones de seguridad, según detalló el comunicado oficial.