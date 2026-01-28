Agencias

Detenido el responsable de un bar por instalar cámaras ocultas en los aseos

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por instalar cámaras de videovigilancia ocultas en los aseos de su bar, en la localidad de Alquería de la Condesa (Valencia). Al parecer, el responsable del local espiaba a sus clientes durante todo el horario comercial.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, se desconoce el número total de víctimas a las que podría haber grabado hasta el completo análisis de los más de 5TB de almacenamiento de imágenes. Han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros.

Los agentes tuvieron conocimiento a través de una persona que denunció en la aplicación Alertcops la existencia de cámaras ocultas en los baños de un bar.

Una vez desplazados hasta el lugar y tras realizar una inspección, se pudo verificar que había dos cámaras instaladas que grababan durante las 24 horas y conectadas a un ordenador que las almacenaba en varios discos duros.

El responsable del bar, un hombre de 48 años, ha sido detenido por un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas.

La investigación la llevan guardias civiles del Puesto Principal de Oliva y sigue abierta a la espera de analizar todas las imágenes almacenadas y localizar a más víctimas. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.

EuropaPress

