Belarra responde a Pérez-Reverte que Podemos tiene "mejores cosas que hacer" que "llamar al boicot" de Letras en Sevilla

Ione Belarra manifestó su respaldo a la decisión del escritor David Uclés de no participar en el ciclo Letras en Sevilla, argumentando que, a su juicio, la Guerra Civil española no fue una derrota común, sino una pérdida clara para la democracia y el Estado de derecho frente a una dictadura posterior. La secretaria general de Podemos, entrevistada en el programa ‘Todo es Mentira’, expresó que este tipo de revisionismo histórico resulta “absolutamente inaceptable” y añadió su sorpresa ante la participación de figuras públicas identificadas con el progresismo en dicho evento. En este contexto, Belarra también respondió a las recientes declaraciones de Arturo Pérez-Reverte, quien acusó a Podemos de ejercer presiones sobre invitados al encuentro literario para evitar su asistencia.

Según informó Europa Press, Pérez-Reverte, en compañía del periodista Jesús Vigorra, justificó el aplazamiento del evento previamente programado del 2 al 5 de febrero bajo el título '1936: la guerra que todos perdimos'. Ambos argumentaron en un comunicado que en redes sociales ciertos grupos de ultraizquierda habían expresado la intención de protestar de modo violento en el sitio donde se organizaría la XI edición de Letras en Sevilla. Ante ese escenario, señalaron que recomendaron a la Fundación Cajasol, organizadora, posponer la cita. De acuerdo con el comunicado difundido al que accedió Europa Press, la preocupación por posibles disturbios motivó la reprogramación de los debates previstos.

El evento literario había sufrido ya varias bajas entre sus ponentes tras el clima de tensión y las críticas recibidas. Entre los que renunciaron a participar se encuentran Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta; María Márquez, vicesecretaria general del PSOE-A, y el propio David Uclés, además de otros participantes. El medio Europa Press consignó que la renuncia de estos ponentes se produjo poco después de que se intensificaran los cuestionamientos hacia la orientación y el título del ciclo.

Al respecto, Ione Belarra defendió los argumentos expuestos por David Uclés tras su baja de la programación de Letras en Sevilla. La líder de Podemos puntualizó que la guerra no significó una derrota para todas las partes, sino que “la perdió la democracia y la gente que la defendía frente a los golpistas, quienes instauraron una dictadura para quitarle las libertades a la ciudadanía”, según sus propias palabras recogidas por Europa Press.

Ante las aseveraciones de Pérez-Reverte sobre posibles presiones por parte de Podemos a algunos invitados, Belarra rechazó esa versión y señaló que su partido tiene “mejores cosas que hacer que llamar al boicot de Letras en Sevilla”. Durante su intervención, indicó que a su parecer, Pérez-Reverte actúa como si el contexto político actual fuera similar al de décadas anteriores y atribuyó la controversia a una crisis de legitimidad y reputación del propio ciclo y su organización, tal como detalló Europa Press.

Belarra expresó asimismo su incomprensión ante la presencia de representantes de diversos partidos y personalidades en las jornadas, a pesar de conocer el enfoque y el título de la edición. La secretaria general de Podemos mencionó explícitamente al ministro de Presidencia, a Carmen Calvo y a Antonio Maíllo, preguntándose por las motivaciones que los llevaron a aceptar la invitación en tales circunstancias, según referenció el medio Europa Press.

El aplazamiento del evento Letras en Sevilla sigue sin nueva fecha concreta y la controversia abrió un debate sobre la interpretación histórica de la Guerra Civil española, la memoria democrática y la oportunidad de de los personajes y fuerzas políticas a la hora de participar en foros de revisión histórica. Europa Press subrayó que tanto Pérez-Reverte como Vigorra firmaron el comunicado que pedía retrasar los debates ante el riesgo de manifestaciones, mientras que las declaraciones de Belarra añadieron un componente político e ideológico al intercambio, focalizando el debate en la profundidad de los relatos sobre la historia reciente de España.