Agencias

Abatidos siete miembros del Clan del Golfo, incluido uno de sus cabecilla, en el norte de Colombia

Guardar

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la muerte de siete integrantes del Clan del Golfo, durante un operativo de las fuerzas de seguridad colombianas en el departamento de Magdalena, en el norte del país.

"Como resultado de la operación, fueron neutralizados siete integrantes, entre ellos Wilson Darío Ruiz Vélez, alias 'Moisés' o '07', cabecilla de la estructura criminal, con más de 20 años de trayectoria y responsable de la expansión violenta del grupo en la región Caribe", ha destacado en redes sociales.

El ministro ha asegurado el comunicado que la "neutralización" de 'Moisés "fractura la cadena de mando, reduce la capacidad de violencia y fortalece la protección de la Fuerza Pública y de las comunidades", tras relacionarlo con "a masacres, extorsiones, desplazamientos forzados, confrontaciones armadas", incluido su papel "determinante en el asesinato" de un agente de la Policía Nacional en un ataque armado en abril del pasado año.

El operativo, ejecutado en la vereda Palma de Vino, en el municipio de Sabanas de San Ángel, ha estado respaldado por la Fuerza Aérea y la Fiscalía colombianas y liderado por la Policía Nacional, a quien el ministro Sánchez ha reconocido por su "profesionalismo, valentía y rigor".

"El Estado logró la afectación más importante de los últimos diez meses contra el cártel narcotraficante del Clan del Golfo en el Caribe colombiano, debilitando de manera significativa su capacidad criminal", ha celebrado.

El Clan del Golfo, designado desde mediados de diciembre como banda terrorista por las autoridades de Estados Unidos, alcanzó meses antes con el Gobierno de Colombia una serie de compromisos, entre ellos la sustitución de cultivos ilícitos en al menos cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski ve "buenas señales" en sus aliados europeos para aumentar la presión a Rusia

El mandatario ucraniano destacó respaldo crítico por parte de mandatarios europeos, instando a endurecer restricciones económicas sobre Moscú mientras defiende urgencia de garantías de seguridad y reconstrucción, y subraya el impacto de la presión internacional para lograr el fin del conflicto

Zelenski ve "buenas señales" en

Expertos de la ONU denuncian "serias violaciones de los derechos de los niños" en los procesos migratorios de EEUU

Organismos internacionales alertan sobre menores separados de sus familias, privados de atención médica y defensa legal tras nuevas disposiciones de Washington, mientras miles permanecen retenidos sin garantías, expuestos a deportaciones forzosas o presiones para aceptar su salida del país

Expertos de la ONU denuncian

Al menos un muerto y 14 heridos en un ataque con explosivos en la región del Cauca, en el suroeste de Colombia

Una persona perdió la vida y varias más resultaron lesionadas, incluida una menor, tras un bombardeo con drones en Argelia, donde autoridades reportan tensión social, pánico e investigaciones ante la presunta implicación de disidencias armadas

Al menos un muerto y

Trump afirma que "hay otra Armada" estadounidense en dirección a Irán tras el despliegue anunciado en la víspera

El presidente estadounidense sostiene que una nueva flota se dirige hacia territorio iraní, en medio de crecientes tensiones en Oriente Próximo y tras advertencias lanzadas a Teherán acerca de la posibilidad de futuras acciones militares

Trump afirma que "hay otra

Un hombre rocía con una sustancia química a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un discurso en Minneapolis

La representante resultó ilesa tras ser agredida con un líquido desconocido al hablar ante el Ayuntamiento mientras exigía el fin de operativos migratorios, el autor fue detenido y enfrenta cargos, la comunidad política condenó el hecho

Un hombre rocía con una