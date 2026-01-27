Nico González: "No puedo recomendar nada a Julián Álvarez, son rachas y va a salir"

Durante la rueda de prensa previa al partido del Atlético de Madrid contra el Bodo/Glimt, Nico González expresó su deseo de permanecer en el club colchonero, declarando: “Desde que me puse esta camiseta no me gustaría soltarla, pero sé que eso depende de mí, depende también del míster, así que voy a trabajar para ello y para poder cumplir ese objetivo y ese sueño que voy a cumplir. Me puse eso en la cabeza y creo que si las cosas salen bien como espero, se puede llegar a concretar”. Sobre el inminente compromiso europeo, el jugador expuso las claves para afrontar el encuentro, elogiando la mentalidad del grupo y su confianza en revertir la situación actual.

Según informó Europa Press, González fue consultado por el presente de Julián Álvarez, delantero que atraviesa una sequía goleadora desde el 1 de noviembre. El mediocampista argentino sostuvo que no considera necesario ofrecer consejos a su compatriota, argumentando que este tipo de situaciones son habituales en el fútbol y que las rachas negativas suelen superarse con trabajo y humildad. “A Julián Álvarez no le podría recomendar nada. Es un jugador ‘top’ y lo hará con trabajo, con humildad. Son rachas de fútbol y estoy segurísimo de que él es más fuerte que nadie y va a salir de esa racha negativa de gol que tiene por ahí. Yo creo que va a llegar ese momento y vamos a poder festejar todos juntos”, manifestó el futbolista del Atlético, según publicó Europa Press.

González centró su análisis en el próximo partido del Atlético ante el conjunto noruego, remarcando la importancia de mantener la calma y enfocar los esfuerzos exclusivamente en el triunfo, sin distraerse con los resultados de otros partidos. “Antes que nada va a ser muy importante ganar. Después, los resultados que esperamos, la verdad que mucho no nos influye. Nosotros estamos enfocados solamente en ganar, en trabajar, con esa humildad que venimos demostrando hasta el día de hoy y después intentar sacar ese resultado positivo”, señaló el mediocampista, de acuerdo con Europa Press.

El futbolista recalcó ante los medios presentes que el equipo madrileño solo debe centrarse en su propio rendimiento, considerando irrelevante el depender de otros marcadores, pues su objetivo se sitúa en obtener la victoria en casa. “No nos podemos enfocar en los demás partidos, nosotros tenemos solamente que enfocarnos en el nuestro que va a ser muy importante. Sabemos la clase de equipo que son ellos, que es un equipo fuerte que viene de ganar y entonces no nos podemos relajar. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos hasta el día de hoy e intentar quedarnos con el triunfo en casa”, afirmó González, según consignó Europa Press.

Dentro de sus declaraciones, el mediocampista reflexionó sobre las dificultades del Atlético de Madrid en la faceta ofensiva durante el presente curso, afirmando que la producción goleadora depende del trabajo colectivo y no exclusivamente de los delanteros. González reconoció que tanto él como otros jugadores de segunda línea pueden aumentar su contribución en este aspecto, pero consideró que los logros del grupo se equiparan a lo que busca el plantel. “Pero estamos sacando resultados positivos y todo fluye, ya sea la parte defensiva también”, puntualizó González. “Estamos muy bien como grupo y eso ayuda también a sacar resultados positivos, ya después no importa si a los delanteros le toca hacer gol, si a nosotros (los de segunda línea) nos toca hacer gol, si los defensores tienen. La verdad es que no nos influye tanto porque nosotros como grupo estamos bien y sabemos lo que queremos y a qué jugamos”, expresó el argentino, recogió Europa Press.

En la última parte de su comparecencia, González insistió que la clave del Atlético de Madrid está en la humildad y la paciencia, valores que atribuye como determinantes para la estabilidad y los logros recientes del equipo. También subrayó la responsabilidad de afrontar cada partido con la misma seriedad que les ha permitido alcanzar resultados positivos, evitando cualquier tipo de relajación frente a un rival que considera peligroso por sus recientes victorias.

El centrocampista concluyó reafirmando su intención de convencer al club y al cuerpo técnico durante el resto de la temporada, para así asegurarse un futuro en el Atlético de Madrid, equipo al que llegó cedido desde la Juventus hasta el final del actual campeonato, según reportó Europa Press.