Nasry Asfura jura como nuevo presidente de Honduras

Tras haberse impuesto en unas elecciones sumamente ajustadas en noviembre de 2025, Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras este martes en el Congreso Nacional, restaurando una práctica institucional que llevaba años sin realizarse en ese recinto. La ceremonia se caracterizó por su sobriedad y la ausencia de delegaciones extranjeras, salvo el cuerpo diplomático acreditado en el país. Según informó Europa Press, la investidura de Asfura marca el regreso del Partido Nacional a la jefatura del Estado, tras el mandato de Xiomara Castro.

Durante el acto en Tegucigalpa, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, colocó la banda presidencial a Asfura, quien entonces formuló la promesa de "cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos: Honduras, para servirte estamos", según lo reportado por Europa Press. Posteriormente, Asfura tomó juramento a los tres vicepresidentes de su gobierno: María Antonieta Mejías, Carlos Flores y Diana Herrera.

La toma de posesión en el Congreso Nacional significó la recuperación de una tradición histórica interrumpida durante la anterior administración, cuando Xiomara Castro optó por celebrarla al aire libre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El medio Europa Press detalló que el acto se distinguió por su austeridad, en contraste con eventos de investidura previos que contaron con mayor despliegue protocolario y asistencia de líderes internacionales.

Nasry Asfura, previo a este nombramiento, ejerció como alcalde de Tegucigalpa durante dos periodos, entre 2014 y 2022, consolidando un perfil político que le permitió postularse y lograr una victoria en las controversiales elecciones generales de noviembre de 2025. De acuerdo con Europa Press, el escrutinio fue calificado como reñido y empañado por acusaciones de fraude, ya que la diferencia entre Asfura y su principal rival, Salvador Nasralla, fue de apenas unos 27.000 votos, situación que originó diversas protestas e impugnaciones.

La investidura también estuvo marcada por el contexto internacional. Según consignó el medio Europa Press, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había solicitado abiertamente el voto para Asfura durante la campaña electoral. Esta intervención ha sido interpretada por analistas políticos como un ejemplo de la nueva estrategia de Washington en la región.

A pesar de la tensión política que rodeó la transición, Xiomara Castro, en su última aparición pública como titular del Ejecutivo, ofreció palabras de aliento a su sucesor. “Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país. Eso es lo que todos los hondureños deseamos, que sea lo mejor para Honduras”, expresó antes de transferir la responsabilidad al nuevo gobierno, según reportó Europa Press. Durante el mismo evento, celebrado en el marco de la inauguración de nuevas obras en la capital, la exmandataria instó a sus seguidores a adoptar una actitud de “resistencia” frente a la nueva administración.

El regreso del Partido Nacional al Palacio Presidencial representa un cambio significativo en el panorama político hondureño, tras un periodo de alternancia y polarización. Europa Press detalló que, a diferencia de otros traspasos de poder recientes, la ceremonia se limitó a los protocolos nacionales y no contó con la presencia de delegaciones internacionales, reflejando la naturaleza reservada del acto y las tensiones derivadas del disputado proceso electoral.

Asfura asumió el reto de liderar Honduras en un momento en que la sociedad demanda estabilidad y progreso, en un marco de expectativas elevadas sobre la gestión de los temas sociales, económicos y de seguridad pública. La participación activa del Congreso en la investidura también simbolizó la reactivación de mecanismos institucionales que estuvieron ausentes en el ciclo anterior, según publicó Europa Press.

El escenario político hondureño, tras esta transición, queda marcado por la polarización y la necesidad de reconciliación. Diversas voces de la sociedad civil y la comunidad internacional han manifestado su interés en que el gobierno que inicia priorice el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los mecanismos legales y constitucionales.