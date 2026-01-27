Montero acudirá este jueves a la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz en representación del Gobierno

La ceremonia fúnebre que tiene prevista la asistencia de los monarcas Felipe VI y Letizia busca rendir homenaje a las víctimas mortales y los heridos del accidente ferroviario de Adamuz, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba resultó en el fallecimiento de 45 personas y dejó más de un centenar de lesionados, algunos de ellos en estado grave. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participará como representante del Ejecutivo central en el acto programado para este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín, en Huelva, según detalló Europa Press. La presencia de sobrevivientes y familiares también se encuentra confirmada para el evento.

Según Europa Press, la misa reunirá a autoridades nacionales y regionales, además de las familias de quienes perdieron la vida y de aquellos que continúan bajo atención médica por las lesiones sufridas en el suceso. La noche del domingo 18 de enero, a las 19:40, el siniestro ferroviario sacudió a la localidad de Adamuz, en Córdoba, cuando dos trenes de alta velocidad impactaron dentro del término municipal. El resultado inmediato fue la pérdida de decenas de vidas y la movilización de los servicios de emergencia para el rescate y tratamiento de más de cien heridos.

El evento contará con el protagonismo institucional de los reyes de España, presentes para dar respaldo a los familiares y expresar el pésame de la Casa Real, según lo consignó Europa Press. A su vez, la asistencia de María Jesús Montero supone la representación oficial del Gobierno en una de las tragedias ferroviarias más graves registradas en el país en los últimos años. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron al medio que la titular acudirá al acto en cumplimiento de la agenda establecida para los días posteriores a la tragedia.

La elección del Palacio de Deportes Carolina Marín como sede responde a la necesidad de contar con un espacio de gran capacidad, considerando el número de asistentes previsto y la magnitud del impacto social causado por el accidente. De acuerdo con Europa Press, el acto se prepara como un momento central para el luto colectivo y el reconocimiento a las víctimas y supervivientes, en un contexto de solidaridad que atraviesa a toda la comunidad.

El choque entre los trenes ha motivado numerosas muestras de apoyo de distintos sectores sociales y políticos, así como la declaración de jornadas de duelo tanto en la región como a nivel nacional. Europa Press informó que la investigación se centra en esclarecer las circunstancias que originaron la colisión, así como en revisar los protocolos de seguridad ferroviaria en rutas de alta velocidad, dada la gravedad de las consecuencias.

Entre los asistentes previstos para la ceremonia figuran representantes de organizaciones civiles, personal de emergencias que participó en el rescate y tratamiento de las víctimas, así como autoridades regionales de Andalucía. La misa ha sido marcada como un acto de recuerdo y unión para quienes sufrieron la pérdida de seres queridos y para aquellos cuya recuperación física y emocional continúa tras el accidente.

El accidente del 18 de enero, reportó Europa Press, convocó una movilización inmediata de medios sanitarios, cuerpos de bomberos y protección civil, quienes trabajaron durante horas en el lugar para atender a las víctimas. La comunidad de Adamuz, junto con municipios cercanos en la provincia de Córdoba y otras ciudades andaluzas, ha expresado su dolor a través de múltiples homenajes y condolencias públicas, sumándose al reconocimiento nacional plasmado en la ceremonia fúnebre de Huelva.