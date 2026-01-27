Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio

Las personas extranjeras en situación irregular en España podrán presentar entre abril y el 30 de junio solicitudes para acceder a la regularización legal, obteniendo autorización laboral de manera expedita desde el momento en que su trámite sea admitido, según comunicó el medio Europa Press al recoger declaraciones de la ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz. El ejecutivo prevé que cerca de 500.000 personas resulten beneficiadas por la implementación de esta iniciativa, fruto del pacto alcanzado con Podemos.

En entrevista para La 1, reproducida por Europa Press, Elma Saiz precisó que la gestión de regularización se impulsará con mecanismos "ágiles y eficaces" que garanticen el acceso a derechos básicos. El nuevo proceso tendrá como fecha de arranque los primeros días de abril y permanecerá habilitado hasta el 30 de junio, permitiendo que las personas sin documentación soliciten la regularización legal y el acceso al empleo de manera inmediata tras la admisión de su expediente, sin restricción de sector o localización geográfica en el país.

La ministra resaltó que la reforma reconoce y otorga derechos a quienes ya se encuentran en territorio español, incluidos menores vinculados a los solicitantes regulares. Europa Press detalló que la admisión de las solicitudes no demorará más de 15 días, y desde ese momento los interesados podrán trabajar de forma legal en cualquier ámbito laboral. Saiz enfatizó que el empleo y la familia representan elementos centrales para los migrantes que residen en España.

De acuerdo con la portavoz del Gobierno, la administración se compromete a tramitar todas las solicitudes en un periodo no superior a tres meses, lo que, según la funcionaria, responde a la necesidad de ofrecer respuestas administrativas rápidas, seguras y con garantías plenas a los solicitantes. El proceso resultará de la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, por vía de urgencia y sin paso previo por el Congreso, lo que, en palabras de Saiz recogidas por Europa Press, constituye una herramienta legítima dentro del marco constitucional y normativo.

Respecto a la justificación de la decisión gubernamental, la ministra argumentó ante Europa Press que la migración genera un aporte diario para el país: el 14% de las personas afiliadas a la Seguridad Social son extranjeras, lo que, en opinión del Ejecutivo, evidencia la contribución económica y social de este colectivo. Saiz sostuvo que la medida ofrece reconocimiento y oportunidades a quienes ya están insertos en la sociedad española.

El proceso de aprobación de la iniciativa legislativa popular, según relató la titular de Migraciones, permanecía paralizado a pesar de haberse validado por consenso político. La ministra enumeró las dificultades y la complejidad del trámite, así como la exigencia de contar con todas las garantías legales, para explicar la elección de la vía rápida y reglamentaria que permitirá la inminente entrada en vigor de la regularización.

Europa Press añadió que Elma Saiz mencionó el respaldo social y sectorial a la iniciativa, remitiéndose a los mensajes de apoyo recibidos por parte de personas afectadas directamente. Además, aludió a la posición del Partido Popular (PP), planteando si el partido se alineará con sectores sociales e institucionales como la Conferencia Episcopal y la CEOE, o con la posición de Vox, partido contrario a estas políticas. La ministra finalizó señalando la trascendencia del calendario y la urgencia en la implementación de la regularización para las personas que esperan una resolución administrativa que modifique su situación jurídica y laboral en España.