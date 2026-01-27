Agencias

Las OPAs de Valladolid esperan que la tractorada del jueves se convierta en "una movilización histórica"

Las organizaciones profesionales agrarias de Valladolid esperan que la tractorada convocada en unidad de acción el próximo jueves, 29 de enero, se convierta en "una movilización histórica" por parte del sector en protesta por una "situación límite" que ven agravada por el reciente acuerdo UE-Mercosur que quieren frenar.

La tractorada de Valladolid está secundada por Asaja, UPA, COAG, UCCL y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) bajo el hashtag 'Por la unidad del campo' y el lema 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' y se prolongará hasta las 18.00 horas.

La salida de los tractores tendrá lugar a las 10.00 horas desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla y se ha previsto también una salida a pie a las 11.00 horas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural donde los convocantes entregarán un manifiesto de ocho puntos con las reivindicaciones de la protesta.

A continuación se dirigirán hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde entregarán el manifiesto de la protesta y llevarán a cabo "un ajusticiamiento simbólico" de los responsables de la situación que vive el campo. Después, tractores, ganaderos y agricultores proseguirán su camino por las calles de Valladolid para hacer llegar a la ciudadanía el peligro que representa para su salud la firma del tratado de la UE-Mercosur.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, los convocantes han pedido "disculpas por adelantado" a los vallisoletanos por las molestias que puedan ocasionar con esta protesta y han insistido en la necesidad de visibilizar "el riesgo que supone promover alimentos de fuera que no tienen los mismos controles" frente a los productos autóctonos, "seguros, de calidad y de proximidad".

Por último, los organizadores han llamado a la unión a esta protesta de todo el sector, cooperativas, azucareras, empresas de semillas, fitosanitarios, distribuidores, estudiantes, empresas de maquinaria, de tractores, del sector de la alimentación y la hostelería. "Mercosur es un tratado que nos afecta a todos y que afecta al futuro y la salud del campo y de los consumidores", insisten.

Las OPA han reconocido también que las primeras protestas contra el acuerdo UE-Mercosur han demostrado que son eficaces y han permitido ganar la primera batalla pero han insistido en que es necesario "parar por completo" el tratado comercial "y solucionar el resto de los problemas que acechan al campo: precios ridículos por sus productos, inputs disparados, falta de relevo generacional, burocracia interminable y cláusulas de reciprocidad y salvaguarda justas con los países de fuera".

