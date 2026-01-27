La UE y Brasil adoptan acuerdos para crear la mayor zona de flujos de datos libres y seguros del mundo

La Comisión Europea y Brasil han adoptado este martes decisiones de adecuación mutua para crear la mayor zona de flujos de datos libres y seguros del mundo entre empresas, autoridades públicas e investigadores con el objetivo de impulsar el comercio digital entre las dos jurisdicciones.

Las decisiones, que beneficiarán a un total combinado de 670 millones de consumidores, "ahorrarán costes" y garantizarán "la seguridad jurídica y la estabilidad" para las empresas europeas que ya han invertido en Brasil y también para las compañías brasileñas que se expanden al mercado de la UE.

La adopción de las decisiones de adecuación mutua sigue a un dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y a la luz verde de los Estados miembros de la UE en el denominado procedimiento de comitología. La Comisión revisará el funcionamiento de su decisión de adecuación tras un período de cuatro años.

Estos acuerdos se inscriben en el contexto del Acuerdo de Asociación (AEMP) y del Acuerdo Comercial Provisional (ACI) firmados el pasado 17 de enero entre la UE y Mercosur.

"Nuestra decisión de adecuación mutua es un paso clave para una mayor integración de nuestras economías. Creará nuevas oportunidades para nuestras empresas y avanzará en la innovación, en beneficio de millones de consumidores en Europa y América del Sur", declaró la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Por su parte, el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, expresó que "este acuerdo impulsa el comercio digital, apoya a empresas de todos los tamaños y establece un punto de referencia global que muestra que las fuertes protecciones de privacidad pueden coexistir con la innovación y el crecimiento".

La Constitución de Brasil protege la privacidad y la protección de datos como derechos fundamentales, como también ocurre con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

En 2018, el país adoptó la ley General de Protección de Datos, equivalente al Reglamento General de Protección de Datos en la UE, y posteriormente creó una autoridad independiente para garantizar la protección de datos, la Autoridad Nacional de Protección de Datos.