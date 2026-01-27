Agencias

La red ferroviaria gallega registra una avería leve en el eje atlántico y un desprendimiento en Quiroga (Lugo)

Un deslizamiento provocado por fuertes lluvias interrumpió el servicio ferroviario de un tren Alvia en Quiroga, mientras una incidencia en el eje atlántico causó demoras generalizadas en Galicia y obligó a activar alternativas de transporte por carretera

Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, explicó que las recientes interrupciones en la red ferroviaria de la comunidad derivaron de una situación meteorológica "excepcional", con una sucesión de intensas borrascas que generaron lluvias copiosas. Según reportó Europa Press, estos fenómenos climáticos originaron un desprendimiento en una zona de trinchera cercana a Quiroga, en Lugo, y una avería en la infraestructura del eje atlántico. Tales incidentes obligaron a la suspensión de servicios ferroviarios y a la activación de alternativas de transporte.

En relación con el desprendimiento de tierras en el área de Quiroga, el incidente afectó a un tren Alvia procedente de Barcelona. El convoy permaneció detenido un tiempo, aunque, según detalló Europa Press, el problema se resolvió sin que se produjeran heridos. El delegado gubernamental señaló que la incidencia ya quedó resuelta y subrayó que no hubo que lamentar daños personales. Adif informó que el desprendimiento se clasificó como "leve", consecuencia directa del mal tiempo registrado en la región.

El mismo martes por la mañana, una avería interrumpió temporalmente el tráfico en el eje atlántico, específicamente entre Catoira y A Escravitude. Según explicó Europa Press al citar fuentes de Adif, la incidencia se debió a ocupaciones de circuito de vía y se manifestó minutos antes de las 7:00 horas. Los retrasos impactaron tanto en trenes de larga como de media distancia, con una demora media aproximada de 24 minutos. Adif comunicó que la reparación fue inmediata y a las 9:24 horas la circulación ferroviaria en el eje atlántico se restableció con normalidad.

No obstante, Europa Press informó que la red convencional entre Ourense y Santiago, así como la línea Ourense-Vigo Guixar, permanecieron suspendidas durante la jornada debido a las condiciones meteorológicas adversas. El servicio de ancho métrico entre Ferrol y Cudillero también se vio interrumpido. Renfe, ante estas circunstancias, habilitó planes alternativos de traslado por carretera para los pasajeros afectados, brindando servicio de autobuses en los trayectos con incidencias.

El medio Europa Press recopiló declaraciones de representantes de Renfe y Adif, quienes señalaron el rápido despliegue de los equipos técnicos para resolver las incidencias y minimizar el impacto sobre los usuarios. El registro de averías estuvo vinculado directamente a las consecuencias de las lluvias intensas y a la acumulación de varias borrascas que incidieron de manera reiterada sobre Galicia. Adif insistió en la naturaleza "leve" de ambos incidentes y remarcó que la actuación inmediata favoreció la pronta recuperación de la circulación ferroviaria en las zonas afectadas.

La combinación de desprendimientos y averías durante episodios de climatología adversa llevó a la necesidad de reforzar la información a los viajeros y coordinar recursos de transporte suplementarios. Según Europa Press, tanto Renfe como Adif mantuvieron canales de comunicación abiertos con los pasajeros para informar sobre los cambios y mantener el flujo de desplazamientos en la red ferroviaria gallega a pesar de las dificultades provocadas por el tiempo.

De acuerdo con las autoridades consultadas por Europa Press, el funcionamiento habitual de la mayor parte de la infraestructura fue recuperándose a medida que avanzaba la jornada, gracias a la intervención inmediata de los servicios correspondientes. Los únicos servicios suspendidos durante varias horas correspondieron a tramos específicos más afectados por las precipitaciones de la noche y la madrugada.

