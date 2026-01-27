La medicina personalizada de precisión permite adaptar los tratamientos de infecciones a cada paciente, según experta

La investigadora del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, María Teresa Coque, ha destacado el valor de la medicina personalizada de precisión en el abordaje de las enfermedades infecciosas, ya que, a su juicio, facilita identificar el agente causal más rápidamente, predecir el riesgo individual de infección y adaptar las terapias a las particularidades genómicas de cada paciente.

"Los avances en tecnologías ómicas, ciencias de datos, inteligencia artificial y técnicas diagnósticas avanzadas, están haciendo posible caracterizar con mayor exactitud los mecanismos de virulencia y resistencia, comprendiendo mejor la interacción entre el patógeno y el huésped", ha señalado Coque durante la presentación del informe sobre Estrategias Antimicrobianas en la Medicina del Futuro, elaborado por la Fundación Instituto Roche.

El trabajo, elaborado desde el Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro, aborda los principales ámbitos en los que la medicina personalizada de precisión impulsa avances en el abordaje de las enfermedades infecciosas, desde la prevención y la predicción de riesgos, el desarrollo de una salud pública de precisión, el diagnóstico de precisión, el desarrollo de las estrategias terapéuticas antimicrobianas personalizadas y el abordaje innovador de las resistencias antimicrobianas.

En este contexto, Coque ha explicado que la aplicación de la medicina personalizada de precisión permite profundizar en el conocimiento, tanto a nivel molecular como sistémico, de los agentes infecciosos y comprender mejor la interacción entre patógeno-huésped. Como enfatiza la doctora, comprender en detalle cómo actúan los microorganismos dentro del organismo sigue siendo un gran desafío científico.

"La investigación avanza apoyándose en tecnologías de vanguardia como la bioimpresión, que permite crear organoides y plataformas 'organ-on-a-chip'. Estas herramientas reproducen con gran fidelidad los tejidos humanos, permitiendo estudiar las infecciones y evaluar la eficacia de tratamientos de una forma mucho más eficaz y cercana a la realidad del paciente", ha indicado.

Según la experta, otras líneas de investigación clave se centran en el diseño de nuevos modelos de ensayos clínicos en el campo de las enfermedades infecciosas, como los ensayos adaptativos; además del desarrollo de nuevos antimicrobianos para hacer frente a las bacterias multirresistentes.

En este sentido, se están desarrollando programas y proyectos de investigación colaborativa que combinan datos clínicos y genómicos con modelos experimentales. El objetivo es generar nuevos antimicrobianos más eficaces y dirigidos, como prioridad para prevenir y mitigar la aparición y propagación de resistencias y garantizar opciones terapéuticas sostenibles.

Entre estas iniciativas, se encuentra el Proyecto MePRAM (2023-2025), la primera iniciativa española de medicina de precisión frente a la resistencia a antimicrobiano que se basa en el estudio de las resistencias a los antimicrobianos mediante un enfoque integral de medicina personalizada de precisión.

Como explica Coque, el proyecto incorpora tecnologías ómicas, algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, "cuyo objetivo es diseñar un abordaje integral que permita personalizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes afectados por microorganismos multirresistentes".

DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN: AGILIZA LAS DECISIONES MÉDICAS

Coque ha detallado que el éxito del tratamiento depende de la rapidez con la que se identifique la causa de la infección. Frente a los métodos tradicionales, que pueden tardar días, la medicina personalizada de precisión introduce herramientas revolucionarias, "como los paneles de diagnóstico rápido 'sindrómicos' que han supuesto un gran avance ya que permiten identificar, en una sola prueba, agentes microbianos causantes de cuadros clínicos similares, por ejemplo, determinar si el paciente sufre gripe, COVID-19 u otra infección, agilizando la decisión médica", destaca Coque.

Asimismo, incide en las posibilidades potenciales que ofrece la metagenómica, esto es, "detectives genéticos" capaces de leer todo el material genético de una muestra para identificar virus, bacteria u hongo, incluso aquellos desconocidos o difíciles de cultivar. La tecnología CRISPR, como señala la coordinadora del informe, "actúa como un 'buscador' molecular que detecta infecciones en menos de una hora, de forma barata y sin necesidad de grandes laboratorios".

El uso inadecuado de antibióticos ha sido uno de los principales factores responsables del aumento de las resistencias antimicrobianas, reduciendo progresivamente la eficacia de los tratamientos disponibles y convirtiéndose en una amenaza global para la salud pública. En este escenario, Coque apunta que la medicina personalizada de precisión también abre nuevas oportunidades en el desarrollo de alternativas no-antibióticas frente a agentes infecciosos resistentes, avanzando hacia estrategias más eficaces y sostenibles, como la fagoterapia, basada en el empleo de virus bacteriófagos o fagos para tratar infecciones resistentes a los antibióticos, además del trasplante fecal de microbiota, la edición génica, la inmunoterapia, las nuevas vacunas o diferentes estrategias combinadas.

De acuerdo con la experta, una de las principales estrategias que se están desarrollando son las sinergias fago-antibiótico, que consisten en la aplicación de terapias combinadas entre bacteriófagos y antibióticos. Los antibióticos, como remarca Coque, "pueden aumentar la replicación de fagos, mejorando la eficacia antimicrobiana general, y reduciendo así las dosis necesarias y la probabilidad de aparición de nuevas resistencias".

En lo que respecta a la edición génica, añade que los sistemas CRISPR-Cas permiten eliminar genes relacionados con resistencia o virulencia en bacterias. "Este conjunto de tecnologías utiliza enzimas guiadas para reconocer y cortar secuencias específicas de ADN o ARN en bacterias, re-sensibilizando cepas resistentes y modulando el microbioma con gran precisión", finaliza.