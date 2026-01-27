Agencias

La firma de lujo LVMH gana 10.878 millones en 2025, un 13,3% menos, pero repartirá dividendos

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) se anotó unos beneficios netos atribuidos de 10.878 millones de euros en 2025, lo que equivale a un descenso interanual del 13,3%, según ha informado este martes la empresa.

Los ingresos retrocedieron un 4,6%, hasta los 80.807 millones de euros, aunque solo cayeron un 1% en términos orgánicos. Por segmentos de negocio, la división de moda y marroquinería brindó 37.770 millones de euros, un 8% menos, y la de comercio minorista 18.348 millones de euros, un 0,5% más.

Después, la facturación de joyas y relojes se redujo en un 0,9%, hasta los 10.486 millones de euros, al tiempo que la de perfumes y cosméticos se quedó en los 8.174 millones de euros, un 2,9% menos. Por su parte, la cifra de negocio de vinos y bebidas espirituosas se contrajo un 8,6%, hasta los 5.358 millones de euros.

En cuanto a la procedencia geográfica, el mercado japonés vio bajar sus ingresos al 8% en línea con el resto de Asia, que aportó el 26%. Sin embargo, las ventas en el Viejo Continente y en Estados Unidos se elevaron al 26% en ambos casos. En el resto de países del mundo repuntaron al 14%.

"Una vez más, en 2025, LVMH demostró la solidez y eficacia de su estrategia respaldada por equipos altamente comprometidos", ha afirmado el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault.

"En 2026, en un entorno que sigue siendo incierto, la capacidad de nuestras casas para inspirar sueños, junto con los más exigentes niveles de vigilancia en materia de gestión de costes y compromisos medioambientales y sociales, volverá a ser una baza decisiva que subrayará nuestra posición de liderazgo en el mercado de los artículos de lujo", ha añadido.

La hoja de resultados también recoge la intención de proponer el reparto de un dividendo de 13 euros en la junta de accionistas del 23 de abril. No obstante, ya se abonó un dividendo interino de 5,5 euros a principios de diciembre, por lo que los 7,5 euros restantes se pagarán el 30 de abril.

EuropaPress

