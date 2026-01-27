La Casa Blanca desmiente la destitución del jefe de la Patrulla Fronteriza

Las conversaciones recientes entre el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con el presidente de Estados Unidos han resultado en la decisión de que un número indeterminado de agentes federales abandonen la ciudad durante la mañana del martes. Esta noticia llega tras un periodo de tensión provocado por la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, a manos de la Patrulla Fronteriza durante una redada realizada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis. De acuerdo con la información difundida por NBC News y CNN, se especuló con el retiro de Gregory Bovino, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y algunos de sus agentes, aunque versiones oficiales ya han aclarado esta situación.

Según detalló la Casa Blanca y confirmó la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, los rumores sobre la destitución de Bovino carecen de fundamento. “Gregory Bovino no ha sido relevado de sus funciones”, publicó McLaughlin en su cuenta de X, y subrayó que el jefe de la Patrulla Fronteriza permanece como pieza clave dentro del equipo presidencial de Donald Trump. Con esta declaración, la funcionaria buscó sofocar las versiones surgidas tras las críticas por las acciones federales en Minneapolis, donde el despliegue de agentes ha suscitado malestar entre autoridades locales y en la comunidad.

La cadena NBC News y el medio CNN reportaron que fuentes gubernamentales apuntaban a una posible retirada de algunos agentes federales de Minneapolis, permitiendo su retorno a antiguas posiciones, previas a su despliegue en la ciudad. No obstante, la respuesta de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior ha sido cerrar filas en torno a la continuidad de Bovino al frente de la CBP. De acuerdo con el mismo reporte, las autoridades municipales y estatales han exigido el retiro de las fuerzas federales adicionales y el cese de lo que definen como una “ocupación” en la ciudad.

La población de Minneapolis ha protagonizado manifestaciones y protestas tras los incidentes recientes, donde la intervención federal ha dejado saldo de muertes e incidentes controvertidos. La muerte de Alex Pretti, enfermero estadounidense impactado por disparos mientras era reducido durante una operación migratoria, se suma al caso de Reneé Good, fallecida tras recibir disparos el 7 de enero, y a otros episodios como la detención de un menor de cinco años. Los casos han nutrido la discusión sobre el carácter y la proporcionalidad del accionar federal, junto a la petición reiterada de las autoridades locales de que se replantee la presencia de agentes en la ciudad.

El medio NBC News informó que para el mismo martes está prevista una reunión entre el alcalde Jacob Frey y Tom Homan, conocido como el “zar de las fronteras”, quien asumirá la dirección de las operaciones de ICE en Minnesota a raíz de los hechos recientes. Homan también tendrá el encargo de gestionar las investigaciones de fraude económico en el estado, unas pesquisas que, según la asesora presidencial Karoline Leavitt, involucran el desvío de miles de millones de dólares de los contribuyentes. Esta labor añade una dimensión económica a las tensiones en curso, con el gobierno federal sosteniendo que la intervención responde a la necesidad de combatir delitos graves y fraudes.

El presidente Trump, conforme recogió la prensa, ha comentado de manera positiva sus conversaciones telefónicas con el alcalde Frey y el gobernador Walz, pese a que anteriormente había señalado al mandatario estatal de “incitar a la insurrección”. Tanto el intercambio entre las autoridades como el anuncio de próximas reuniones marcan intentos de desescalar la situación y poner en marcha mecanismos de colaboración para resolver las disputas legales y administrativas derivadas de las operaciones de inmigración y seguridad en Minneapolis.

El medio NBC News consignó que la postura de las autoridades estatales y municipales sigue siendo de firme rechazo a la presencia prolongada de fuerzas federales adicionales, a la vez que solicitan garantías para evitar nuevos incidentes fatales. Las protestas registradas tras la muerte de Pretti reflejan un clima de inquietud ciudadana ante la magnitud de las consecuencias derivadas de esta clase de operativos y la preocupación sobre la transparencia en las investigaciones posteriores.

La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó en su publicación, recogida también por CNN, que la administración central valora la contribución de Bovino dentro del Departamento de Seguridad Interior y destacó su papel en la estrategia implementada por la presidencia. Dirigentes republicanos y asesores cercanos al presidente han reiterado el respaldo al jefe de la CBP, subrayando la confianza de la Casa Blanca en su gestión en medio de la polémica originada en Minneapolis.

Las autoridades locales insisten en negociar la modulación de la intervención federal, especialmente a la luz del aumento del escrutinio público sobre las decisiones tomadas por la Patrulla Fronteriza y el ICE en los operativos migratorios. La continuidad de las investigaciones sobre muertes y detenciones ocurridas durante estos operativos forma parte de la agenda prioritaria que autoridades estatales y federales abordarán en las próximas reuniones, informó el medio NBC News.