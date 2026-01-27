El mercado transaccional de Perú moviliza un 9% menos de operaciones en 2025, según TTR Data

El informe anual elaborado por TTR Data muestra que la captación de capital por parte de fondos de private equity en Perú experimentó un notable aumento en 2025, ya que, aunque solo se registraron 13 operaciones en este segmento —un 43% menos que el año anterior— el volumen de recursos movilizados ascendió a 1.055 millones de dólares (884 millones de euros), un incremento interanual del 104%. El documento expone que, a pesar de una reducción general en la cantidad de transacciones y en el valor total negociado dentro del mercado de fusiones y adquisiciones, ciertos sectores y tipos de operación han mostrado comportamientos diferenciados en relación con lo sucedido en 2024.

Según detalló TTR Data, el Perú contabilizó en 2025 un total de 167 fusiones y adquisiciones, considerando operaciones anunciadas y cerradas. Estas transacciones sumaron un importe conjunto de 4.432 millones de dólares (3.719 millones de euros), representando una disminución del 9% en el número de operaciones y del 15% en el monto total respecto al año precedente. El análisis identifica que el sector inmobiliario lideró la actividad del año, con 26 transacciones formalizadas, lo que significa un crecimiento del 117% comparado con el periodo anterior.

El mercado de recursos metálicos y minerales aparece a continuación en el ranking sectorial, con 18 acuerdos, aunque este segmento experimentó una disminución del 5% en su actividad, según consignó el medio especializado. En cuanto a las transacciones en el ámbito internacional, el informe de TTR Data señala que las compañías peruanas enfocaron su interés principalmente hacia Colombia, país en el que realizaron cinco operaciones transfronterizas. Por su parte, las empresas de Estados Unidos destacaron como inversores externos, participando en 15 gestiones dentro del territorio peruano que sumaron 945 millones de dólares (792 millones de euros).

El análisis de los subsectores muestra diferencias en la evolución de los movimientos. En las operaciones de adquisición de activos, TTR Data registró un total de 33. De estas transacciones, 13 reportaron información pública sobre su valor, concentrando 94 millones de dólares (78 millones de euros), lo que supone un ligero aumento del 3% en cantidad, pero una caída del 30% en los montos manejados en comparación con 2024.

Por otra parte, en el ámbito del venture capital, las cifras muestran 11 operaciones registradas, de las cuales 10 presentan un valor conjunto de 68 millones de dólares (57 millones de euros). Si se compara con los datos previos, estos resultados reflejan un descenso del 42% en el número de transacciones y una reducción del 36% en el valor total.

Los datos recopilados y difundidos por TTR Data repasan una coyuntura de menor dinamismo general pero con situaciones particulares. Las variaciones sectoriales y el comportamiento de los fondos de inversión privada y capital de riesgo revelan tendencias dispares entre los distintos nichos de negocio.

El mercado peruano experimentó en 2025 un repliegue tanto en número de operaciones como en valor total movilizado en el área de fusiones y adquisiciones, aunque el sector inmobiliario y la actividad de fondos privados mostraron incrementos diferenciados en algunos indicadores clave. De acuerdo con el informe, las cifras reflejan cambios en la composición sectorial y en las estrategias internacionales de inversión.

El resultado general de 167 operaciones y un monto de 4.432 millones de dólares (3.719 millones de euros) pone de manifiesto un entorno de cautela inversora, mientras algunos sectores, como el inmobiliario, muestran un repunte de operaciones formales y otros, como los fondos de capital privado, canalizan volúmenes de recursos significativamente mayores por cada transacción. La información recogida por TTR Data complementa el análisis señalando que el descenso en el valor de las adquisiciones de activos y la disminución de transacciones de venture capital sugieren una reconfiguración de las prioridades de inversión para los actores involucrados en el mercado transaccional peruano.

Por último, el documento compara el desempeño de los diferentes segmentos respecto al comportamiento de 2024, puntualizando que, aunque el número total de transacciones disminuyó y los valores agregados fueron menores, la evolución positiva en ciertas áreas específicas compensa en parte la desaceleración percibida en los resultados globales del periodo evaluado.