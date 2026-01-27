Agencias

El Kremlin confirma una reunión de Putin con el presidente sirio este miércoles en Moscú

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este miércoles en Moscú, en el que será el segundo encuentro entre ambos líderes desde la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad.

"Las partes planean discutir el estado y las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales en diversas áreas, así como la situación actual en Oriente Próximo", ha señalado el Kremlin en un comunicado.

Al Shara se citó con Putin en octubre en un encuentro en el que optaron por ahondar en los "lazos históricos" que unen a sus respectivos países y en el que eludieron a Al Assad, que precisamente se encuentra en Rusia tras la caída de su régimen en diciembre de 2024.

La visita del presidente de transición sirio se produce en un momento de incertidumbre ante la retirada de equipo militar ruso desde el aeropuerto de Qamishli, en el noreste de Siria, hacia la base aérea de Hmeimim, ubicada en la gobernación de Latakia.

Las autoridades sirias han tomado recientemente el control del noreste del país tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en virtud del acuerdo de alto el fuego firmado con Damasco en medio de los esfuerzos de integración de las fuerzas kurdas.

Moscú fue un aliado clave del régimen de Al Assad --quien huyó a territorio ruso tras el éxito de una ofensiva de yihadistas y rebeldes liderada por Al Shara, antiguo líder del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS)-- y ahora aspira a conservar sus instalaciones militares y, por extensión, su grado de influencia en el país.

