El enviado de EEUU a Siria y el presidente del Kurdistán iraquí destacan la "importancia" del alto el fuego sirio

La conversación entre Tom Barrack, enviado especial de Estados Unidos a Siria, y Masud Barzani, presidente de la región del Kurdistán iraquí, ha evidenciado la preocupación compartida por el abastecimiento humanitario en zonas en conflicto, destacando la atención sobre Kobane, ciudad siria enfrentada a un asedio de las fuerzas del Gobierno central. Este llamado cobra particular relevancia en el contexto de la ampliación reciente del cese de hostilidades en Siria, cuya efectividad sigue bajo escrutinio por los intercambios de acusaciones sobre su cumplimiento. De acuerdo con lo reportado por diversas fuentes y consignado por la agencia de noticias, ambos líderes insistieron en la protección del alto el fuego entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el gobierno sirio, subrayando la importancia de garantizar que el flujo de asistencia humanitaria llegue de manera continua a Rojava y, especialmente, a la sitiada localidad de Kobane.

Según informó el medio, Barrack expresó después del diálogo que la conversación telefónica sirvió para reforzar la prioridad de mantener el cese de hostilidades y asegurar la entrega de ayuda para quienes la necesitan, haciendo referencia explícita a las dificultades enfrentadas en Kobane. Este mensaje se enmarca en la ofensiva del ejército sirio contra las FDS, que tiene lugar desde hace más de una semana y que ha llevado a la zona a una delicada situación humanitaria, donde el suministro de recursos básicos depende de la continuidad y estabilidad de los mecanismos de asistencia internacional.

En el mismo intercambio, Tom Barrack reafirmó el rechazo de Estados Unidos a cualquier intento extranjero de influir en la formación del nuevo ejecutivo iraquí, particularmente ante la proximidad de la votación parlamentaria para elegir al futuro presidente nacional, posición constitucionalmente reservada a un miembro de la comunidad kurda. Barrack enfatizó que “un gobierno instalado por Irán no tendrá éxito, ni para las aspiraciones iraquíes o sirias de un futuro mejor, ni para una asociación eficaz con Estados Unidos”, según recogió el medio citado. Esta advertencia sigue a declaraciones previas de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, quien remarcó que un ejecutivo de esas características no podría mantener a Irak apartado de los conflictos regionales.

Masud Barzani, por su parte, publicó a través de su oficina detalles de la llamada, indicando que el intercambio abordó “los recientes acontecimientos” en Siria y la necesidad de consolidar la estabilidad entre las distintas fuerzas en pugna. En su comunicado, Barzani remarcó la coincidencia de ambas partes en torno a la urgencia de mantener el alto el fuego entre las FDS y el gobierno sirio, así como la importancia de asegurar la continuidad de la ayuda humanitaria hacia Rojava, con énfasis especial en Kobane, cuya situación pone de manifiesto los retos logísticos y políticos que enfrenta la asistencia internacional en contextos de conflicto.

El medio detalló que este intercambio entre representantes estadounidense y kurdo se produce pocos días después de que el ejército sirio anunciara una prórroga de quince días al alto el fuego con las FDS. Sin embargo, las tensiones persisten en el terreno a causa de factores como la escasez de suministros, los movimientos militares y las acusaciones cruzadas sobre supuestos incumplimientos de la tregua, tanto previas como posteriores al anuncio de la extensión del cese de hostilidades.

A su vez, la coyuntura política en Irak adquiere relevancia en este contexto, ya que la discusión sobre la independencia en la designación del nuevo presidente incide sobre la relación de Bagdad con los actores internacionales y con la región vecina de Siria. Según publicó la fuente, las autoridades estadounidenses reafirman públicamente su interés en evitar cualquier injerencia exterior, en particular desde Irán, en la formación del futuro gobierno iraquí, argumentando que la estabilidad interna de Irak resulta clave para mantener a la nación al margen de las dinámicas conflictivas regionales y para aspirar a una cooperación sostenible con Washington y sus aliados.

Las manifestaciones de Barrack y Barzani también aluden al compromiso de ambas partes en respaldar los acuerdos de cese de hostilidades y dar prioridad a la ayuda humanitaria, considerados puntos imprescindibles para aliviar el sufrimiento de la población civil atrapada en las zonas de conflicto. El diálogo y las declaraciones de ambas partes reflejan la complejidad de los procesos de negociación en la región, en la que los equilibrios políticos, las prioridades estratégicas y la urgencia de la asistencia humanitaria se entrelazan en un escenario inestable y en constante transformación.