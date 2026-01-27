Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre

Kim Jong Un aseguró que la tecnología militar norcoreana permanecerá fuera del alcance de otras naciones durante varios años, tras supervisar una prueba del sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre, según publicó la agencia de noticias KCNA. El líder norcoreano explicó que la reciente modernización de este tipo de armamento no solo incrementó la movilidad de los vehículos lanzadores, sino que también perfeccionó la inteligencia y la precisión de impacto de los cohetes. La noticia principal refiere a la confirmación oficial del lanzamiento de prueba, realizado con el objetivo de verificar la eficacia de las nuevas capacidades del sistema.

De acuerdo con la información de KCNA, la maniobra de lanzamiento hacia el mar de Japón se llevó a cabo la víspera con la presencia de Kim Jong Un, quien afirmó que todos los indicadores asociados al sistema fueron mejorados para maximizar la capacidad ofensiva. El medio norcoreano detalló que, en opinión del líder, la incorporación de un sistema de vuelo autodirigido y guiado con precisión representa una ventaja significativa, capaz de esquivar cualquier tipo de interferencia externa. A través de un comunicado, se expuso: “La prueba de hoy es de gran importancia para mejorar la eficacia de nuestra disuasión estratégica. Hemos logrado la modernización técnica de este sistema de defensa para emplear sus características más potentes de la manera más adecuada y eficaz, lo que ha permitido su aplicación en ataques específicos”.

Kim Jong Un describió el despliegue como una demostración clara de la superioridad tecnológica del armamento, e indicó que el perfeccionamiento de la movilidad del vehículo lanzador “también es perfecto”. Según informó KCNA, el jefe de Estado norcoreano subrayó las dificultades técnicas superadas para alcanzar este avance: “El logro de este éxito no fue tarea fácil”. Además, el mandatario manifestó su convencimiento de que “ningún otro país adquiriría tal tecnología ni poseería tal capacidad en al menos unos pocos años. Si hubieran presenciado esta prueba, nuestros enemigos habrían reconocido, sin duda, la modernidad y el potencial de desarrollo de nuestra tecnología de defensa”, citó la agencia oficial.

El reciente lanzamiento constituye el segundo ensayo de armamento realizado por Corea del Norte durante enero, detalló KCNA. El primer evento se registró el 4 de enero, fecha en que el país disparó varios misiles balísticos hacia las aguas del mar de Japón. Este hecho antecedió a un viaje del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, a China para sostener una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping. La secuencia de demostraciones militares se desarrolla en un contexto de creciente protagonismo de asuntos de defensa por parte de Pyongyang.

En paralelo a estas acciones, el Partido de los Trabajadores de Corea se encuentra en la etapa de organización de un congreso previsto para febrero. Según consignó KCNA, se tratará del primer encuentro de esta magnitud en cinco años, con el objetivo de evaluar el comportamiento de los funcionarios norcoreanos y abordar temas estratégicos relacionados con la defensa nacional. Kim Jong Un anticipó que durante este evento se darán a conocer planes adicionales dirigidos a reforzar la disuasión nuclear del país.

El medio norcoreano explicó que las autoridades consideran estos desarrollos como elementos claves para el fortalecimiento de la postura de defensa estratégica frente a amenazas externas, especialmente cuando las tensiones en la península de Corea han experimentado fluctuaciones a raíz de ejercicios militares conjuntos y movimientos diplomáticos recientes. Corea del Norte sostiene, de acuerdo con la versión recogida por KCNA, que la modernización de sus sistemas de armas es un componente imprescindible para garantizar la seguridad nacional y apoyar las metas del Partido.

La agencia agregó que el comunicado oficial describió el sistema probado como apto para múltiples tipos de ataques seleccionados, gracias al empleo eficaz del armamento en situaciones que exijan capacidades técnicas avanzadas. Kim Jong Un, en sus declaraciones, también insistió en que las innovaciones logradas hasta ahora refuerzan la independencia tecnológica de Corea del Norte en el terreno militar, posicionando al país en una situación de considerable ventaja ante potenciales rivales.