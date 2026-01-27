Argentina prorroga el decreto de emergencia energética nacional hasta el 31 de diciembre de 2027

El Gobierno argentino proyectó que las obras clave para ampliar la capacidad de transporte de gas natural solo comenzarían a entrar en funcionamiento durante el invierno de 2027. Este calendario determinó la extensión de la emergencia energética nacional, una medida reflejada en el Boletín Oficial y vinculada a la urgencia de garantizar el abastecimiento interno y el desarrollo de exportaciones, de acuerdo con el detalle publicado por la plataforma de noticias.

Según informó la fuente, el presidente Javier Milei, junto a su Gabinete de Ministros, firmó la prórroga del decreto Nº55, emitido originalmente el 16 de diciembre de 2023. Esta disposición ya había sido extendida anteriormente el 19 de noviembre de 2024 y, más tarde, el 30 de mayo de 2025, ya que su vigencia se había previsto hasta el 9 de julio del presente año. La medida concreta extiende el marco excepcional hasta el 31 de diciembre de 2027, en respuesta a la persistencia de obstáculos en la infraestructura energética.

La decisión, detalló el medio, obedece a que el proceso de adecuación y ampliación de las redes para el transporte de gas natural presenta demoras que impiden satisfacer la demanda tanto interna como destinada a exportadores. Actualmente, la infraestructura existente no consigue cubrir los picos de consumo, especialmente durante el invierno, lo que obliga a mantener la dependencia de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL). Las autoridades nacionales han calificado ese abastecimiento externo como fundamental para la seguridad energética del país durante los meses de mayor requerimiento.

Según consignó la misma plataforma de noticias, el Gobierno de Milei estableció que la emergencia se mantendrá vigente hasta que se superen las razones que motivaron su declaración: la insuficiencia crónica de la capacidad de transporte y distribución de gas natural. Las obras planificadas buscan incorporar nuevas infraestructuras y habilitar a las empresas distribuidoras para responder a la demanda interna, factor que también impacta en el potencial exportador argentino.

El Ejecutivo argentino atribuyó la falta de capacidad a retrasos en diversos proyectos de infraestructura, subrayando que la finalización e integración de estos sistemas de transporte es clave para modificar el escenario energético actual. La perspectiva oficial prevé que, solo en el período invernal de 2027, las nuevas instalaciones empezarían a operar, posibilitando un abastecimiento más estable y autónomo.

Mientras continúen las restricciones, reportó el medio, la importación de GNL se presenta como una herramienta esencial. El Gobierno remarcó la importancia de estos suministros externos para cubrir la demanda extra estacional y fortalecer, de manera progresiva, el incipiente mercado de gas que Argentina aspira a consolidar para los inviernos futuros.

La emergencia energética nacional, sostuvieron las autoridades en el citado decreto, constituye una estrategia transitoria para evitar déficit en la provisión del recurso en los momentos de mayor uso, al tiempo que se avanza en las inversiones y adaptaciones estructurales necesarias. El texto oficial enfatizó que se continuará evaluando el proceso de implementación y se ajustarán los plazos en función del curso de las obras.

En resumen, la extensión hasta fines de 2027 evidencia el desafío del país en relación a su matriz energética y la necesidad de medidas paliativas mientras resuelve los obstáculos estructurales. Según documentó la fuente original, la administración de Javier Milei planifica mantener estas políticas hasta alcanzar la autosuficiencia en el sector gasífero tanto para consumo interno como para exportaciones.