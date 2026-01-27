Agencias

Argentina prorroga el decreto de emergencia energética nacional hasta el 31 de diciembre de 2027

La administración de Javier Milei decidió extender la vigencia del marco excepcional debido a la demora en las obras de infraestructura, advirtiendo que la provisión de combustible clave continuará dependiendo de importaciones para cubrir los momentos de mayor consumo

Guardar

El Gobierno argentino proyectó que las obras clave para ampliar la capacidad de transporte de gas natural solo comenzarían a entrar en funcionamiento durante el invierno de 2027. Este calendario determinó la extensión de la emergencia energética nacional, una medida reflejada en el Boletín Oficial y vinculada a la urgencia de garantizar el abastecimiento interno y el desarrollo de exportaciones, de acuerdo con el detalle publicado por la plataforma de noticias.

Según informó la fuente, el presidente Javier Milei, junto a su Gabinete de Ministros, firmó la prórroga del decreto Nº55, emitido originalmente el 16 de diciembre de 2023. Esta disposición ya había sido extendida anteriormente el 19 de noviembre de 2024 y, más tarde, el 30 de mayo de 2025, ya que su vigencia se había previsto hasta el 9 de julio del presente año. La medida concreta extiende el marco excepcional hasta el 31 de diciembre de 2027, en respuesta a la persistencia de obstáculos en la infraestructura energética.

La decisión, detalló el medio, obedece a que el proceso de adecuación y ampliación de las redes para el transporte de gas natural presenta demoras que impiden satisfacer la demanda tanto interna como destinada a exportadores. Actualmente, la infraestructura existente no consigue cubrir los picos de consumo, especialmente durante el invierno, lo que obliga a mantener la dependencia de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL). Las autoridades nacionales han calificado ese abastecimiento externo como fundamental para la seguridad energética del país durante los meses de mayor requerimiento.

Según consignó la misma plataforma de noticias, el Gobierno de Milei estableció que la emergencia se mantendrá vigente hasta que se superen las razones que motivaron su declaración: la insuficiencia crónica de la capacidad de transporte y distribución de gas natural. Las obras planificadas buscan incorporar nuevas infraestructuras y habilitar a las empresas distribuidoras para responder a la demanda interna, factor que también impacta en el potencial exportador argentino.

El Ejecutivo argentino atribuyó la falta de capacidad a retrasos en diversos proyectos de infraestructura, subrayando que la finalización e integración de estos sistemas de transporte es clave para modificar el escenario energético actual. La perspectiva oficial prevé que, solo en el período invernal de 2027, las nuevas instalaciones empezarían a operar, posibilitando un abastecimiento más estable y autónomo.

Mientras continúen las restricciones, reportó el medio, la importación de GNL se presenta como una herramienta esencial. El Gobierno remarcó la importancia de estos suministros externos para cubrir la demanda extra estacional y fortalecer, de manera progresiva, el incipiente mercado de gas que Argentina aspira a consolidar para los inviernos futuros.

La emergencia energética nacional, sostuvieron las autoridades en el citado decreto, constituye una estrategia transitoria para evitar déficit en la provisión del recurso en los momentos de mayor uso, al tiempo que se avanza en las inversiones y adaptaciones estructurales necesarias. El texto oficial enfatizó que se continuará evaluando el proceso de implementación y se ajustarán los plazos en función del curso de las obras.

En resumen, la extensión hasta fines de 2027 evidencia el desafío del país en relación a su matriz energética y la necesidad de medidas paliativas mientras resuelve los obstáculos estructurales. Según documentó la fuente original, la administración de Javier Milei planifica mantener estas políticas hasta alcanzar la autosuficiencia en el sector gasífero tanto para consumo interno como para exportaciones.

Temas Relacionados

Emergencia energéticaArgentinaGobierno de ArgentinaJavier MileiGabinete de MinistrosBoletín OficialTransporte de gas naturalGas natural licuadoInfraestructura energéticaMercado de gasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El euro cotiza en máximos desde 2021 frente al dólar

La moneda única europea supera su registro más alto en casi tres años frente a la divisa estadounidense, impulsada por la expectativa de nuevas decisiones de la Reserva Federal y el creciente interés de inversores en activos considerados refugio

El euro cotiza en máximos

Los nuevos modelos de IA de China reducen la brecha con Estados Unidos

Alibaba Cloud y Moonshot AI presentan sistemas autónomos que mejoran el razonamiento, la comprensión y la programación, acercando a empresas chinas a referentes globales como OpenAI y Google en la competencia tecnológica con algoritmos de próxima generación

Los nuevos modelos de IA

Zelenski señala 2027 como la fecha para la adhesión de Ucrania a la UE

Durante una intervención en redes sociales, el mandatario ucraniano afirmó que la integración en la Unión Europea representa una condición clave para la estabilidad del continente e informó sobre avances en sus contactos diplomáticos recientes con Austria, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Estados Unidos

Zelenski señala 2027 como la

Al menos dos muertos y 35 heridos en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un bombardeo nocturno que destruyó viviendas y dañó una guardería en la costa del mar Negro, mientras crecen las denuncias internacionales por los ataques a civiles e infraestructuras

Al menos dos muertos y

Embraer se asocia con filial de defensa de Adani para establecer un ecosistema de aeronaves regional en India

El gigante brasileño y la división aeroespacial del consorcio indio sellaron una alianza estratégica para impulsar producción, formación y creación de puestos altamente calificados, alineados con los objetivos nacionales de fortalecer la industria de aviación en la región

Embraer se asocia con filial