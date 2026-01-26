Valero: "Cuando el campo se moviliza y la izquierda empuja, el tratado de Mercosur se frena"

IU Andalucía ha celebrado la decisión del Parlamento Europeo de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, interpretando este hecho como un freno relevante al proceso de ratificación del tratado comercial. Según detalló el medio, el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, destacó que este avance se logró a pesar del voto contrario del Partido Popular (PP) y lo relacionó directamente con la presión ejercida tanto por las movilizaciones agrarias como por la izquierda política.

Durante una comparecencia ante medios, Valero expresó que IU Andalucía se suma a las protestas programadas para el 29 de enero, convocadas por representantes de agricultores y ganaderos profesionales, en rechazo al tratado con Mercosur. Según indicó el medio, Valero puntualizó que la defensa del sector agrario implica rechazar el acuerdo con Mercosur, fortalecer la Política Agrícola Común (PAC) y respaldar modelos de producción agrícola y ganadera de carácter social y profesional.

Valero argumentó que existen dos motivos principales que impulsan al campo a manifestarse en las calles: por un lado, el propio tratado con Mercosur; por otro, los recortes previstos en los fondos destinados a la agricultura en el marco financiero plurianual de la Comisión Europea, que representa una reducción del 22% y un incremento significativo en el gasto militar. Según expuso IU Andalucía y reportó el medio, este aumento en el presupuesto militar responde a peticiones de la derecha y ultraderecha europeas, con Vox como actor destacado, lo que según sus declaraciones beneficia a la industria armamentística en detrimento del bienestar social y rural de Europa.

Durante su declaración, Valero acusó al PP de mantener una postura contradictoria respecto al acuerdo con Mercosur. Dijo que, mientras en redes sociales el partido expresa preocupación por el campo, en el Parlamento Europeo ha apoyado tanto el tratado como el aumento del gasto en defensa. De acuerdo con IU Andalucía y el medio, Valero subrayó que las llamadas cláusulas de salvaguardia del acuerdo, presentadas oficialmente como mecanismos de protección para el sector agrario, resultan inaplicables y tardías, calificando el planteamiento como un “parche” que no ofrece soluciones reales, y recordó que el ponente de estas cláusulas pertenecía al Partido Popular.

IU Andalucía insistió, según el medio, en que solamente la presión social y política ha permitido frenar por el momento la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Valero reiteró la necesidad de rechazar el acuerdo por el impacto que tendría sobre la agricultura profesional y defendió la importancia de que cualquier política agraria comunitaria ponga en el centro la soberanía alimentaria y se aleje de los intereses que, a su juicio, representan las grandes multinacionales del sector agroalimentario.

En paralelo, el responsable de IU Andalucía anunció que la organización respaldará activamente las concentraciones y movilizaciones del 29 de enero, situándose junto a los profesionales del campo en sus demandas y rechazando la aprobación provisional del tratado. Según consignó el medio, Valero concluyó que la defensa del sector rural exige políticas que prioricen la producción local y profesional, reclamando a las instituciones europeas que eviten ceder ante presiones externas que a su entender perjudican a las zonas agrarias y sus habitantes.