Saab sostiene que son más de 600 las excarcelaciones en Venezuela y que las ONG manejan cifras "erráticas"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló que el proceso de excarcelaciones forma parte de una política permanente del Estado. En sus declaraciones, Saab recordó episodios previos de liberación de personas tanto durante el mandato de Hugo Chávez como en el actual gobierno de Nicolás Maduro y afirmó: “Esto es un gesto, un paso adelante por la paz, por la convivencia y creo que lo estamos logrando”. Esta postura se expresó el lunes durante una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio, según reportó el medio.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, Saab aseguró que la cantidad de personas liberadas en Venezuela en el marco de recientes medidas supera las 600. El funcionario detalló que sólo entre el 24 y el 31 de diciembre se concedieron 200 excarcelaciones, a las que se sumaron otras 192 que tuvieron lugar el 24 y 31 de enero. El fiscal explicó que estas cifras corresponden al proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades venezolanas y que continúan en vigencia.

Al ser consultado sobre las cifras que manejan organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, que ha reportado 266 liberaciones desde el 8 de enero, Saab cuestionó la confiabilidad de esos datos. El funcionario señaló que, según su criterio, “las cifras que ellos manejan son erráticas” y agregó que ese tipo de organizaciones “muchas veces confunden y hacen cosas que no son las pertinentes”. De este modo, expresó su desacuerdo con el conteo realizado por entidades civiles.

En relación al papel del Ministerio Público, el fiscal recordó que este organismo es la entidad responsable por las investigaciones y por solicitar las medidas de excarcelación. Saab destacó la diferencia entre las atribuciones estatales y las de organizaciones no gubernamentales, señalando que “en Venezuela y en el planeta Tierra (...) es titular de la acción penal, es quien solicita, es el órgano, es la institución que tiene a bien hacer la investigación y solicitar la medida en este caso de excarcelación”, según palabras recogidas por Caracol Radio.

Saab también se refirió a la relación entre las excarcelaciones recientes y las presiones internacionales. El funcionario rechazó cualquier vínculo directo entre la liberación de las personas y las exigencias de Estados Unidos. Explicó que, según su versión, las listas de personas sujetas a posibles excarcelaciones ya se estaban revisando desde los meses de octubre y noviembre, antes de la más reciente presión internacional.

En el transcurso de la entrevista, Saab sostuvo que la medida constituye un avance en el marco de la paz y la convivencia en el país. Insistió en que la acción del Estado venezolano responde a una política de larga data durante los sucesivos gobiernos, y desestimó la veracidad de los datos publicados por ONG sobre la cantidad de personas liberadas.

Según detalló Caracol Radio, la discrepancia entre las cifras manejadas por el Ministerio Público y las que difunden las organizaciones civiles como Foro Penal ha sido un punto de discusión en el seguimiento de los procesos de liberación. Saab reiteró que el registro oficial del Estado es más amplio e insistió en que la institución a su cargo es la que legítimamente puede informar sobre esos procedimientos.

En un contexto marcado por reclamos de distintos sectores sobre la situación de derechos humanos y las condiciones de detención, el debate sobre la cantidad real de personas liberadas ha cobrado relevancia. Las palabras del fiscal general reflejaron la disputa existente entre los datos oficiales y las cifras de las organizaciones que monitorean los procesos de excarcelación en Venezuela, según lo reportó Caracol Radio.