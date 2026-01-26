Agencias

Rodalíes vuelve a suspender el servicio al reproducirse la incidencia en el centro de Adif de la Estación de Francia

Usuarios afectados enfrentan de nuevo interrupciones en los desplazamientos matutinos debido a fallas no resueltas en las instalaciones de control en Barcelona, mientras las autoridades exploran el origen del problema para evitar más cancelaciones este lunes

Después de que el funcionamiento del servicio se restableciera a las 7.05 horas este lunes, la misma avería resurgió menos de veinte minutos después y derivó en una nueva suspensión en la circulación de trenes de Rodalies en Barcelona. Según informó Europa Press, la incidencia afectó al centro de control de Adif situado en la Estación de Francia, lo que obligó a detener nuevamente el tráfico ferroviario y generó complicaciones en los desplazamientos matutinos de miles de usuarios.

De acuerdo con la información brindada por Renfe a Europa Press, la interrupción del servicio ya se había producido previamente a primera hora del día como consecuencia de un problema en el centro de control responsable de coordinar la circulación de trenes regionales y de cercanías en el área metropolitana de Barcelona. Una vez solucionada la primera interrupción, el tráfico se reanudó brevemente antes de que la incidencia se repitiera a las 7.24 horas, lo que llevó a una segunda suspensión.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, consultado por Europa Press, afirmó que el origen del problema todavía estaba sin identificar. Carmona indicó que los técnicos de Adif investigaban las causas para comprender el motivo detrás de estas fallas consecutivas, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones en el servicio durante la jornada.

Según relató Europa Press, el impacto de la doble avería fue inmediato: numerosos pasajeros se vieron afectados por la doble interrupción, lo que provocó piques de aglomeraciones y retrasos significativos durante la franja de mayor afluencia en Barcelona. La situación también generó incertidumbre entre los usuarios, puesto que la recurrencia de la incidencia golpeó en el horario habitual de entrada en escuelas y centros de trabajo.

Rodalíes gestiona buena parte del tráfico ferroviario de cercanías y regionales en la provincia de Barcelona, con decenas de convoyes circulando en hora punta por rutas clave que conectan la ciudad con municipios del área metropolitana. El centro de control afectado, ubicado en la Estación de Francia, coordina la señalización y las operaciones de circulación de una amplia red de líneas ferroviarias.

Técnicos de Adif y responsables de Renfe trabajaron en la identificación y corrección de la causa para intentar restablecer la normalidad. Europa Press reportó que las autoridades esperaban avances en la investigación a lo largo del día, ya que estas incidencias en el centro de control tienen el potencial de provocar importantes trastornos logísticos y económicos, además de afectar la movilidad cotidiana de los habitantes del área metropolitana barcelonesa.

Europa Press detalló que, a pesar de los esfuerzos por solucionar la incidencia tras la primera suspensión del servicio, el problema volvió a presentarse poco después, lo que subrayó la falta de una solución definitiva y la necesidad de esclarecer el origen exacto del fallo en las instalaciones tecnológicas de Adif.

La reaparición de la avería puso de relieve la vulnerabilidad del sistema de control ferroviario ante fallas repetidas y la dificultad de reestablecer la circulación con rapidez antes de contar con una solución técnica estable. Mientras las investigaciones prosiguen, la dirección de Renfe y las autoridades de Adif evalúan alternativas para minimizar el impacto de potenciales futuras interrupciones en el servicio, según la información difundida por Europa Press.

