Las fuerzas de RDC matan a seis condenados a muerte durante un intento de fuga en el norte del país

El burgomaestre de Lubunga, Baudouin Kayongo Bulaya, informó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el intento de fuga y los disparos letales ocurridos en la prisión de Osio, situada en las inmediaciones de Kisangani, la capital provincial de Tshopo, en el norte de la República Democrática del Congo. Este anuncio llega tras un incidente en el que seis internos, todos condenados a muerte, murieron al intentar escapar del centro penitenciario.

Según detalló el medio Actualité, los hechos se desarrollaron durante las primeras horas de la madrugada, cuando un grupo de reclusos intentó ejecutar su plan de fuga al perforar una de las paredes externas de la cárcel de Lubunga. Una vez que los presos lograron generar una brecha y abandonar el recinto, se toparon con elementos militares encargados de la seguridad perimetral del establecimiento, quienes respondieron con disparos e impidieron la huida.

Tal como publicó Actualité, Baudouin Kayongo Bulaya relató a la prensa local que los internos alcanzaron a salir de la zona carcelaria tras abrir el boquete. Sin embargo, agentes militares, apostados en labores de vigilancia, optaron por emplear sus armas para frenar el éxodo, provocando el fallecimiento inmediato de los seis condenados a muerte implicados en el intento de evasión.

La intervención militar ante el escape refuerza el papel que las fuerzas de seguridad desempeñan en la protección de las infraestructuras penitenciarias en la República Democrática del Congo, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo. El medio Actualité destacó la preocupación de las autoridades de Lubunga en torno a la seguridad de la población y la integridad de los establecimientos penitenciarios.

Ante la inquietud generada por la violencia del enfrentamiento y el uso de armas de fuego, el burgomaestre Baudouin Kayongo Bulaya instó a la calma entre los habitantes de la región. Aseguró que la situación se encuentra bajo control y que no existe amenaza inmediata para la comunidad. El llamado a la serenidad incluyó el compromiso oficial de investigar todos los pormenores del caso a fin de determinar las responsabilidades y esclarecer la actuación tanto de los internos como de los militares implicados en el operativo.

El intento de fuga frustrado y el uso de letalidad por parte de las fuerzas de seguridad se dan en un contexto en el que el sistema de justicia y las condiciones carcelarias en la RDC son objeto de frecuentes cuestionamientos, especialmente en relación con los condenados a las penas más severas. Según consignó Actualité, la cárcel de Osio alberga a numerosos presos sentenciados bajo el régimen de muerte, lo que añade tensión al clima interno y aumenta la vigilancia militar.

Las autoridades regionales han manifestado la importancia de mantener una investigación transparente y documentada acerca de los hechos sucedidos. Actualité reportó que la instrucción de iniciar este proceso busca ofrecer claridad sobre el modo en que los reclusos lograron ejecutar un plan de escape hasta abrir una brecha en el muro, y el accionar exacto del personal militar asignado a la seguridad penitenciaria en la madrugada de los acontecimientos.

El medio Actualité subrayó que este suceso generó inquietud en la opinión pública local, ya que resalta tanto la precariedad de ciertas infraestructuras como la respuesta de los mecanismos de seguridad frente a incidentes de emergencia. El llamado a la calma de las autoridades procuró reducir cualquier conato de desestabilización o temor entre los residentes del municipio y las áreas circundantes a Kisangani.

Por último, la administración de Lubunga reiteró, a través de declaraciones recogidas por Actualité, su compromiso con el cumplimiento estricto de los procedimientos oficiales de investigación y el respeto a las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y manejo penitenciario, señalando que el proceso en curso buscará determinar todos los hechos con precisión.