Las expectativas de los empresarios alemanes se deterioran a mínimos desde mayo, según Ifo

Clemens Fuest, presidente del Instituto de Investigación Económica de Múnich (IFO), indicó que la economía alemana afronta el inicio de 2026 sin señales claras de reactivación. Los datos publicados por dicho instituto muestran que, aunque la confianza empresarial general permaneció estable en enero, las previsiones futuras de los empresarios siguieron empeorando por tercer mes consecutivo. De acuerdo con lo informado por el IFO, las expectativas empresariales retrocedieron hasta el nivel más bajo registrado desde mayo del año anterior.

Según consignó el IFO, el índice general de confianza se situó en 87,6 puntos en enero de 2026, igualando el dato del mes anterior. Por su parte, la valoración de la coyuntura actual reportó una leve mejoría, avanzando una décima y alcanzando los 85,7 puntos. Sin embargo, las expectativas descendieron hasta los 89,5 puntos, cifra inferior frente a los 89,7 puntos que se observaron en diciembre de 2025. El IFO agregó que este retroceso acentúa la preocupación respecto al panorama económico de mediano plazo en Alemania.

El instituto detalló que las opiniones varían de manera significativa según los sectores. En el caso de las manufacturas, tanto la percepción sobre la situación actual como las perspectivas futuras mejoraron de forma notable, lo que llevó al índice del sector industrial a registrar un aumento considerable. Este avance contrasta con la evolución en el sector servicios, donde el informe refleja un deterioro en la valoración de la coyuntura y un giro más pesimista en las expectativas empresariales respecto a meses anteriores.

En el rubro del comercio, el IFO explicó que el indicador general registró una importante subida, producto de una visión más positiva de la situación que manifestaron las empresas dedicadas a actividades comerciales. No obstante, el mismo sector presentó una reducción en las estimaciones para el futuro cercano, un comportamiento que el instituto considera relevante para anticipar posibles movimientos en el consumo y la distribución de bienes en los próximos meses.

En términos generales, la combinación de estos resultados exhibe una economía alemana que permanece marcada por la cautela. El IFO resumió que, a pesar del repunte en algunas áreas, el conjunto de las empresas mantiene incertidumbre sobre el rumbo económico para el resto del año, hecho que se traduce en expectativas que alcanzan mínimos desde mayo. Frente a este escenario, el presidente del instituto, Clemens Fuest, reiteró que el país inicia el nuevo año con poco dinamismo, aunque ubicó las razones principales en la evolución desigual de los sectores productivos.

El medio IFO subrayó que la estabilidad en el índice general de confianza y la ligera mejora en la percepción de la coyuntura actual no logran disipar la inquietud que generan las proyecciones a corto y mediano plazo. La persistente debilidad en las expectativas ha llevado a que expertos y analistas centren su atención en los factores que podrían estar influyendo en las decisiones de inversión y contratación de las empresas alemanas.

La información divulgada por el IFO constituye una referencia clave para la toma de decisiones en ámbitos empresariales y políticos, ya que este índice se utiliza habitualmente como termómetro del clima de negocios en la principal economía de Europa. Los resultados de enero de 2026 sugieren que, pese a algunas variaciones sectoriales positivas, existen preocupaciones palpables dentro del tejido empresarial frente a la evolución futura de la economía alemana.