La minera china Zijin comprará la canadiense Allied Gold por 3.378 millones para ampliar su cartera en África

El presidente de Zijin Gold, Hingfu Lin, señaló que Allied Gold ha instalado y avanzado una serie de activos auríferos a gran escala con proyección de desarrollo y expansión. Zijin concretará la adquisición de Allied Gold, una empresa canadiense, mediante una operación estimada en 5.500 millones de dólares canadienses, según lo precisó el comunicado de la propia compañía, citado por el medio original.

De acuerdo con la información difundida el lunes por Zijin, la transacción se realizará a través de una filial que comprará la totalidad de las acciones de Allied Gold por un valor individual de 44 dólares canadienses. Tal como detalla el medio fuente, este monto representa aproximadamente un 27% adicional respecto al precio medio de cotización de las acciones en los 30 días previos al cierre del mercado del 23 de enero.

La empresa canadiense Allied Gold desarrolla sus actividades mineras principalmente en el continente africano. Sus explotaciones incluyen yacimientos en Mali y Costa de Marfil; adicionalmente, Allied Gold construye actualmente una nueva mina de oro en Etiopía, ampliando su proyección en ese continente, según publicó la fuente.

La multinacional china Zijin ha consolidado una posición relevante como uno de los mayores productores globales de oro y cobre, reportó el medio. Este nuevo movimiento se enmarca en la estrategia de Zijin para adquirir activos considerados de alta calidad y ampliar su presencia en África, tal como enfatizó su presidente, Hingfu Lin, quien declaró: “La adquisición es coherente con nuestra estrategia de adquirir activos auríferos de alta calidad y ampliar nuestra presencia en África”.

El desarrollo de esta operación financiera permitirá a Zijin acceder a minas estratégicas y diversificar su portafolio, fortaleciendo su posición en el sector minero internacional. Según consignó la fuente, la suma acordada para la adquisición asciende a 3.378 millones de euros, en referencia al monto en euros comunicado.

El medio detalló que Zijin busca captar activos auríferos con potencial a largo plazo y proyección de expansión en el continente africano, lo que se alinea con las operaciones recientes de la compañía y la tendencia global de aseguramiento de recursos minerales en zonas clave del planeta. Además, la prima ofrecida por Zijin sobre el valor de las acciones de Allied Gold evidencia el interés en asegurar el acceso a estos activos concretos.

Según el comunicado difundido, la ejecución de este acuerdo implica una inversión sustancial y refuerza el posicionamiento de Zijin entre los principales actores globales del sector aurífero. La multinacional toma así control de operaciones productivas en múltiples países africanos, expandiendo su influencia y capacidad de producción en mercados internacionales.