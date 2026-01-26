La infanta Elena, al margen de las revelaciones de Iñaki Urdangarín sobre la Familia Real en sus memorias

Las primeras declaraciones públicas de Iñaki Urdangarín sobre cuestiones privadas de sus hijos, especialmente el reconocimiento de que su hija menor, Irene, padece dislexia, han generado una oleada de reacciones mediáticas antes incluso de la publicación oficial de sus memorias. Esta información inédita se suma a la atención despertada por los adelantos de su libro “Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes”, cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de febrero. Según detalló el medio ¡Hola!, estos extractos revelan aspectos hasta ahora desconocidos sobre la relación del exduque de Palma con la Familia Real española y detalles sobre la ruptura de su matrimonio con la infanta Cristina.

El medio ¡Hola! publicó fragmentos en los que Urdangarín analiza tanto su situación personal tras su divorcio como su vinculación actual con los distintos miembros de la Casa Real. Menciona que, aunque ya no mantiene contacto con el actual monarca, Felipe VI, sigue relacionándose con los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. En una entrevista reciente concedida al periódico El País, Urdangarín expresó haberse sentido “abandonado” por su familia política durante el proceso legal que culminó en su condena por el Caso Noós.

De acuerdo con lo publicado por El País y ¡Hola!, Urdangarín atribuye el deterioro de su relación matrimonial a su paso por la prisión de Brieva, donde experimentó miedo y soledad. En sus propias palabras, este episodio marcó el punto en que su matrimonio con la infanta Cristina pudo considerarse terminado, aunque ambos siguieron unidos por la crianza de sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

El exduque de Palma expone que, tras la ruptura, su vida personal tomó un rumbo diferente con la aparición de Ainhoa Armentia, a quien define como “esencial” en su nueva etapa vital en Vitoria. Urdangarín expone que su relación con Armentia comenzó después de la disolución con Cristina, aunque admite que cuando su historia sentimental se hizo pública ya se lo había comunicado a su exesposa, pero no a sus hijos. Reconoce que la forma en que abordó la comunicación familiar supuso un fuerte golpe emocional para todos: “Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos”, manifestó en uno de los fragmentos citados por ¡Hola!.

En cuanto a su relación con sus hijos, Urdangarín expresa un sentimiento de orgullo por cada uno y describe a Irene, la menor, como la que “más le fascina”. Por primera vez, hace público el diagnóstico de dislexia de su hija y explica las dificultades concretas que este trastorno ha provocado en su desarrollo, especialmente en relación a la lectura, desde una edad temprana.

Mientras tanto, la infanta Elena ha optado por no pronunciarse sobre los extractos y declaraciones compartidas en los medios. Según informó ¡Hola!, a su llegada al trabajo en la Fundación Mapfre, la hija mayor del rey Juan Carlos evitó responder preguntas y no manifestó ninguna opinión respecto a la publicación de las memorias ni acerca de las palabras de su excuñado.

El silencio de la infanta Elena contrasta con el nivel de detalle ofrecido por Urdangarín, quien en sus memorias también describe la personalidad de don Juan Carlos, a quien califica de “una persona razonable”, y expresa que la relación con los reyes eméritos ha sido más cercana que la que mantiene con otras figuras de la familia real.

Las revelaciones incluidas en estos adelantos han complicado aún más la relación entre algunos de los protagonistas y han alimentado el interés público por la inminente publicación. De acuerdo con ¡Hola!, aún no hay indicios sobre cómo los demás miembros de la familia reaccionarán a los testimonios y valoraciones personales de Urdangarín.

Por el momento, la expectativa crece en torno al impacto que “Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes” podría tener tanto en el entorno familiar como en el ámbito público. Los detalles ya divulgados por ¡Hola! y El País han aportado una visión más explícita sobre las experiencias del exduque de Palma, incluyendo su vivencia carcelaria y las dificultades personales y familiares surgidas tras su condena y posterior separación. La postura reservada de la infanta Elena se suma al clima de expectación, a la espera de nuevas reacciones tras la salida oficial del libro.