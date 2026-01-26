La firma de computación cuántica IonQ comprará SkyWater Technology por 1.520 millones

Según los términos del acuerdo, los accionistas de SkyWater Technology recibirán un pago de 15 dólares en efectivo y 20 dólares en acciones ordinarias de IonQ por cada acción ordinaria de SkyWater que posean al momento de cerrar la operación. El medio SkyWater ha informado que la compra de la empresa por parte de IonQ representa una prima del 11,7% en comparación con el valor de cierre de las acciones de SkyWater en la sesión del viernes. Este acuerdo, valorado en 1.800 millones de dólares (1.520 millones de euros) en efectivo y acciones, dará lugar a la primera plataforma cuántica integrada verticalmente.

De acuerdo con lo publicado por SkyWater, una de las condiciones destacadas es que el componente accionario del pago está sujeto a un “collar”, mecanismo que permitirá ajustar el número final de acciones entregadas como parte del acuerdo en función de las variaciones en la cotización de IonQ. Con el cierre de la operación, los actuales accionistas de SkyWater tendrán entre el 4,4% y el 6,7% de participación en la empresa fusionada.

En la información dada a conocer por SkyWater, se especifica que la compañía, una vez completada la adquisición, funcionará como una filial de propiedad absoluta bajo el nombre de SkyWater. El fabricante de microchips mantendrá su sede en Bloomington, Minnesota, y conservará además sus plantas en Minnesota, Florida y Texas, que serán utilizadas como instalaciones regionales para la producción cuántica, según detalló el medio.

SkyWater indicó que tras la fusión, se planea continuar prestando servicios a una amplia variedad de clientes, abarcando sectores que incluyen la tecnología de punta y aplicaciones industriales. Por su parte, IonQ destacó que la unión acelerará de forma considerable sus planes de desarrollo en computación cuántica y permitirá asegurar una cadena de suministro completamente escalable a nivel nacional.

Niccolo de Masi, presidente y consejero delegado de IonQ, expresó —según citó SkyWater— que la adquisición posibilita el avance acelerado en el desarrollo de tecnologías cuánticas. “Esta adquisición transformadora permite a IonQ acelerar significativamente su plan de desarrollo de computación cuántica y asegurar su cadena de suministro totalmente escalable a nivel nacional”, manifestó de Masi, afirmando el impacto estratégico para la compañía resultante.

Thomas Sonderman, consejero delegado de SkyWater Technology, remarcó la relevancia que representa el acuerdo tanto para la empresa como para el sector. “La unión de fuerzas con IonQ acelerará múltiples vías de ingeniería para chips cuánticos de próxima generación, ofreciendo velocidad, precisión y escalabilidad”, indicó Sonderman en declaraciones recogidas por SkyWater, subrayando los beneficios técnicos y operativos que se esperan obtener a partir de la transacción.

Según detalló SkyWater, la combinación de ambas compañías busca liderar el avance en soluciones de computación cuántica y microchips para mercados emergentes que reclaman productos cada vez más sofisticados y eficientes. Se prevé que la integración de capacidades en investigación, desarrollo y producción mejore la competitividad y la velocidad en la introducción de innovaciones al mercado.

SkyWater y IonQ han presentado este acuerdo como un hito en el sector, por tratarse de la creación de una plataforma pionera en tecnología cuántica y microchips. Ambas entidades señalaron ante el medio que el proceso de adquisición, cuya finalización depende de la aprobación de los reguladores y el cumplimiento de las condiciones habituales, está diseñado para crear sinergias que potencien el crecimiento y la cobertura de clientes en Estados Unidos.

La información recogida por SkyWater sostiene que las instalaciones regionales de SkyWater en Minnesota, Florida y Texas desempeñarán un papel clave como puntos de producción cuántica, permitiendo administrar de manera eficiente la cadena de suministro y responder a la demanda local y nacional de tecnologías avanzadas.

Los directivos de ambas compañías expresaron que el acuerdo permitirá acelerar la investigación y desarrollo de chips cuánticos de próxima generación, al combinar la experiencia en fabricación de microchips de SkyWater con las capacidades en computación cuántica de IonQ. SkyWater indicó, a través del comunicado, que la transacción está alineada con la estrategia de expansión y diversificación en el sector de tecnología avanzada.

A lo largo de las intervenciones recogidas por SkyWater, los responsables empresariales pusieron de relieve el carácter estratégico de esta operación, que no solo amplía la capacidad tecnológica de las empresas involucradas, sino que también refuerza su posición en la industria estadounidense y facilita la creación de soluciones innovadoras para distintos mercados.