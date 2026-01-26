Agencias

El mercado transaccional de México aumentó un 86% en 2025, según TTR Data

Guardar

El mercado de M&A en México ha contabilizado un total de 307 transacciones en 2025, de las cuales 133 suman un valor no confidencial de 32.510 millones de dólares (27.442 millones de euros), lo que supone un descenso del 17% en el número de operaciones y un alza del 86% en su valor respecto al año anterior.

De acuerdo con el informe anual elaborado por TTR Data, el sector Software Especializado por Industria ha sido el más activo del año con 41 transacciones, seguido del Inmobiliario con 33 operaciones, pese a un descenso del 27% y del 28%, respectivamente, en términos interanuales.

Respecto al mercado de adquisición de activos, se han cerrado 67 transacciones hasta el tercer trimestre del año por un valor de 4.606 millones de dólares (3.888 millones de euros), lo que implica una disminución del 20% en el número de operaciones y un aumento del 132% en su valor, en términos interanuales.

'CROSS-BORDER', 'PRIVATE EQUITY' Y 'VENTURE CAPITAL'

En el mercado transfronterizo, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España con 17 transacciones, seguido de Estados Unidos con 12 y Colombia con 10. Por valor, destacan Jamaica y República Dominicana, con 2.143 millones de dólares (1.809 millones de euros).

En relación al ámbito del 'private equity', se han registrado un total de 34 transacciones hasta el cuarto trimestre del 2025, de las cuales siete han tenido un valor no confidencial de 1.310 millones de dólares (1.105 millones de euros). Esta cifra supone un descenso del 36% en el número de transacciones, pero un incremento del 24% en su valor respecto al cuarto trimestre del ejercicio.

Por su parte, México registró 73 operaciones de 'venture capital' valoradas en 1.518 millones de dólares (1.281 millones de euros) en 2025, lo que representó un recorte del 14% en el número de transacciones y un descenso del 9% en el capital movilizado respecto al año anterior.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una encuesta demuestra que la menopausia afecta negativamente al 80% de las mujeres y aumenta el riesgo cardiovascular

El sondeo de la Fundación de Investigación HM Hospitales revela que los síntomas durante esta etapa vital impactan seriamente el bienestar femenino, lo que motiva a expertos a reclamar atención especializada preventiva en salud y apoyo profesional integral

Infobae

El primer ministro de Portugal reitera que no apoyará a ningún candidato: "Estoy centrado en dirigir el país"

Bajo intensa presión para pronunciarse antes del balotaje presidencial, Luís Montenegro insiste en no expresar apoyo hacia ninguno de los postulantes, mientras figuras conservadoras respaldan públicamente al socialista António José Seguro en un clima de alta polarización política

El primer ministro de Portugal

Las cuentas de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic en la última jornada de Champions

Tres de los principales clubes españoles afrontan una noche decisiva en la última fecha de la Champions, con escenarios diversos y la oportunidad, por primera vez desde el cambio de formato, de colocar a cuatro representantes en las eliminatorias

Las cuentas de Real Madrid,

EFPA España consolida su presencia en Latinoamérica mediante un acuerdo con la certificadora brasileña Anbima

Los asesores certificados por ambas organizaciones podrán acceder a acreditaciones y programas formativos en Brasil y España, con el objetivo de fortalecer estándares de calidad, ética y especialización en la actividad a nivel internacional, según anunciaron las instituciones

EFPA España consolida su presencia

Irán presenta demandas contra EEUU e Israel ante organismos internacionales en relación con las protestas

Altos funcionarios de Teherán acusan a Washington y Jerusalén de intervenir directamente en actos violentos y exigen sanciones, en medio de una ola de represión con miles de víctimas, detenciones masivas y creciente tensión diplomática según organizaciones independientes

Irán presenta demandas contra EEUU