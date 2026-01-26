El mercado transaccional de México aumentó un 86% en 2025, según TTR Data

El mercado de M&A en México ha contabilizado un total de 307 transacciones en 2025, de las cuales 133 suman un valor no confidencial de 32.510 millones de dólares (27.442 millones de euros), lo que supone un descenso del 17% en el número de operaciones y un alza del 86% en su valor respecto al año anterior.

De acuerdo con el informe anual elaborado por TTR Data, el sector Software Especializado por Industria ha sido el más activo del año con 41 transacciones, seguido del Inmobiliario con 33 operaciones, pese a un descenso del 27% y del 28%, respectivamente, en términos interanuales.

Respecto al mercado de adquisición de activos, se han cerrado 67 transacciones hasta el tercer trimestre del año por un valor de 4.606 millones de dólares (3.888 millones de euros), lo que implica una disminución del 20% en el número de operaciones y un aumento del 132% en su valor, en términos interanuales.

'CROSS-BORDER', 'PRIVATE EQUITY' Y 'VENTURE CAPITAL'

En el mercado transfronterizo, las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España con 17 transacciones, seguido de Estados Unidos con 12 y Colombia con 10. Por valor, destacan Jamaica y República Dominicana, con 2.143 millones de dólares (1.809 millones de euros).

En relación al ámbito del 'private equity', se han registrado un total de 34 transacciones hasta el cuarto trimestre del 2025, de las cuales siete han tenido un valor no confidencial de 1.310 millones de dólares (1.105 millones de euros). Esta cifra supone un descenso del 36% en el número de transacciones, pero un incremento del 24% en su valor respecto al cuarto trimestre del ejercicio.

Por su parte, México registró 73 operaciones de 'venture capital' valoradas en 1.518 millones de dólares (1.281 millones de euros) en 2025, lo que representó un recorte del 14% en el número de transacciones y un descenso del 9% en el capital movilizado respecto al año anterior.