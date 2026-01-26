El Consejo General de Enfermería celebra que el Estatuto Marco vaya a terminar con la "discriminación" hacia enfermeras

La reciente armonización internacional de los sistemas de educación superior en Europa, que unificó los títulos universitarios bajo la denominación de Grado, no eliminó de inmediato las disparidades profesionales para quienes ejercen la enfermería en España. Según informó el Consejo General de Enfermería, durante años persistió una brecha en cuestión de oportunidades de desarrollo, reconocimiento de competencias y progresión laboral frente a otras profesiones universitarias. Este organismo ha anunciado que la situación comienza a modificarse gracias al reciente acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y SATSE, que establece una nueva base legal y laboral para el sector a través de una reforma en el anteproyecto de ley del Estatuto Marco.

El principal avance destacado por el Consejo General de Enfermería implica la inclusión de una reclasificación profesional en el Estatuto Marco. De acuerdo con lo publicado por el Consejo, el sistema resultante asigna un estatus común a los profesionales según su nivel académico: los poseedores de un grado universitario quedan adscritos al grupo 6; aquellos que cuenten con un máster o título de especialista figuran en el grupo 7; y, por último, la categoría 8 corresponde a quienes hayan alcanzado el doctorado. Esta estructura busca acabar con lo que la organización ha denominado como “discriminación histórica”, que había limitado las posibilidades de avance, el reconocimiento y la remuneración adecuada del colectivo.

Tal como detalló el medio, desde la adaptación de los estudios universitarios en Europa, el personal de enfermería ha experimentado una “gran injusticia” que generaba un “techo de cristal”. Esta situación se traducía en una menor valoración de sus competencias, así como en desventajas salariales respecto a otros profesionales del Sistema Nacional de Salud con titulaciones similares. El Consejo General de Enfermería aseguró que la reclasificación establecida en la nueva normativa representa el principio del fin para estas limitaciones, aunque reconoció que todavía resta implementar el proceso normativo completo.

Por otro lado, la entidad recalcó que el Estatuto Marco debe contemplar los derechos de todos los profesionales sanitarios, no solo el de la enfermería. De acuerdo con la información recogida por el Consejo General de Enfermería, resulta prioritario evitar divisiones internas o la creación de nuevas desigualdades entre las distintas categorías profesionales del sector público de la salud. “El Sistema Nacional de Salud es multiprofesional y así debe ser también la norma que rija la actuación y condiciones laborales de todos los profesionales que lo conforman”, manifestó el Consejo.

Respecto a la materia salarial, el Consejo General de Enfermería manifestó que la equiparación con otros profesionales del sector resulta comprensible si se desarrolla de forma escalonada, siempre y cuando el ajuste retributivo acompañe la reclasificación profesional pactada. El Ministerio de Sanidad iniciará conversaciones con el Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas y demás agentes involucrados para definir la viabilidad y plazos de la actualización salarial, según detalló el Consejo.

En relación con el trámite parlamentario, el Consejo interpretó el acuerdo como un “primer paso” hacia la resolución de un escenario que permanece estancado desde hace tiempo. La entidad enfatizó la necesidad de apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para garantizar que la reclasificación profesional de las enfermeras quede refrendada legalmente. Asimismo, el Consejo depositó su confianza en que los representantes legislativos comprendan los requerimientos del sector sanitario y respalden esta medida.

Según publicó el Consejo General de Enfermería, la expectativa es que la nueva normativa contribuya tanto a elevar las condiciones laborales de las enfermeras como a establecer criterios justos y homogéneos en la estructura profesional del sistema sanitario. La organización insistió en que el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial y restan diversos tramos normativos y de negociación antes de observar cambios efectivos en los centros de trabajo.

El acuerdo con los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y SATSE refleja un esfuerzo conjunto orientado a revisar la clasificación y las condiciones de todas las categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con el Consejo General de Enfermería, el propósito último de esta iniciativa reside en asegurar derechos equitativos, reconocimiento profesional y una remuneración proporcional para quienes ejercen la enfermería, después de años identificando desigualdades estructurales en el sector público. El organismo enfatizó su disposición a seguir colaborando en el proceso de desarrollo normativo hasta alcanzar su plena efectividad.