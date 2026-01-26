Dos vehículos quedan sepultados por planchas de un techo arrancadas por el viento en Ibiza

La retirada de las planchas del techo que volaron durante el temporal ha comenzado, según confirmó el Ayuntamiento de Ibiza, en el polígono Eurocentro. Este sector industrial de la ciudad registró la mayor concentración de daños, luego de que el viento arrancara parte de la cubierta de una nave comercial, generando daños materiales y obligando a las autoridades a intervenir con urgencia. De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento de Ibiza y detallada por diferentes medios, la emergencia ha determinado el cierre preventivo de tres establecimientos en la zona y restricciones al acceso para los transeúntes y vehículos.

Tal como informó el Ayuntamiento de Ibiza, dos vehículos quedaron sepultados bajo las planchas metálicas desprendidas del tejado. La Policía Local desplegó un perímetro de seguridad en el área, inhabilitando tanto parte de la vía pública como los accesos a los comercios afectados. Estas medidas respondieron a la necesidad de garantizar la integridad de las personas, dado que parte del material desprendido impactó contra automóviles estacionados y farolas, ocasionando la inutilización temporal de la calle principal del polígono.

El medio informó que, tras los incidentes, la retirada de los elementos peligrosos comenzó de inmediato, con equipos municipales y personal de la propiedad afectada participando en los trabajos. Fuentes municipales reconocieron la magnitud de la emergencia y aseguraron que las labores avanzaban con rapidez y rigor, con el objetivo de restablecer la normalidad en la zona industrial lo antes posible.

En paralelo, las autoridades han contabilizado al menos 15 árboles caídos dentro del municipio, una consecuencia directa de la intensidad del viento asociada al temporal. Esta situación originó numerosos avisos a los servicios de emergencias y movilizó a cuadrillas de operarios para proceder al despeje y retirada de los troncos y ramas que obstaculizaban paso peatonal y vehicular.

Durante el periodo comprendido entre las 18.00 del domingo y las 09.30 del lunes, la isla de Ibiza acumuló un total de 54 incidentes relacionados con la caída de árboles, según indicó la Dirección General de Emergencias e Interior. Ante el volumen de incidencias, el organismo autonómico activó el Plan Meteobal en Índice de Gravedad 1 (IG-1), una fase que contempla la organización y el refuerzo de los recursos disponibles para atender emergencias vinculadas a condiciones meteorológicas adversas.

El Ayuntamiento de Ibiza comunicó que la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y los responsables municipales ha sido constante desde el inicio de la crisis. Desde el consistorio destacaron la prioridad de restablecer a la brevedad la circulación en el área afectada y de asegurar la retirada completa de los objetos peligrosos, factor clave para que los comercios puedan reabrir puertas de manera segura.

El polígono Eurocentro, epicentro de los daños, permanece bajo vigilancia y control, mientras prosiguen las tareas de limpieza y evaluación de la estabilidad de las instalaciones afectadas. Las planchas de metal suspendidas en fachadas o tejados representan el principal riesgo identificado por los cuerpos de emergencia, que continúan evaluando la integridad de otras infraestructuras próximas.

Según consignó la administración municipal, todas las actuaciones en marcha priorizan la seguridad, tanto de la ciudadanía como de los trabajadores encargados de los trabajos de retirada y reparación. La comunicación con empresarios y propietarios se mantiene activa, con actualizaciones periódicas sobre la evolución de la situación y los plazos estimados para la normalización de la actividad en la zona industrial.

La Policía Local de Ibiza mantiene visible presencia en la zona acordonada y solicita la colaboración de la ciudadanía para evitar transitar por áreas restringidas. Las labores de asistencia y restablecimiento del orden urbano han requerido redireccionar recursos a evitar nuevos incidentes y anticipar posibles riesgos vinculados al mal tiempo.

Los servicios de emergencia han concentrado también una parte de sus esfuerzos en la revisión de otras infraestructuras susceptibles de daños similares, a raíz del temporal. El Plan Meteobal IG-1, activado por la Dirección General de Emergencias e Interior, contempla mecanismo de monitoreo constante y alertas a la población, con el objetivo de prevenir accidentes y facilitar la intervención inmediata cuando surgen nuevas incidencias.

La serie de incidentes por caída de árboles registrados en toda la isla también ha tenido impacto en otras localidades, aunque la ciudad de Ibiza concentra los mayores daños relativos a estructuras y bienes materiales. Tanto los técnicos municipales como los operarios de emergencias permanecen desplegados en distintos puntos, realizando evaluaciones de condiciones de seguridad y coordinando acciones para devolver progresivamente la normalidad al municipio.

El Ayuntamiento de Ibiza ha subrayado la importancia de concluir las tareas de saneamiento del área industrial y retirar del espacio público los elementos derivados del temporal, como respuesta prioritaria a la emergencia. La actuación inmediata ante los riesgos detectados pretende eliminar antes posibles consecuencias negativas y minimizar trastornos para la vida cotidiana y el tejido económico local.