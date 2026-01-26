Condenado a tres años de prisión en Túnez el líder de Ennahda por cargos de financiación extranjera

Un tribunal de Túnez ha condenado este lunes a tres años de prisión al líder del partido islamista moderado Ennahda, Rachid Ghanuchi, por cargos relacionados con la financiación de la formación política por parte de una entidad extranjera, decisión que ya ha sido rechazada por la defensa de la principal figura opositora del presidente tunecino, Kais Saied.

La sexta sala penal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez, especializada en casos de corrupción financiera, además de la pena de prisión, ha multado a Ennahda con 45.000 dinares (alrededor de 13.100 euros), "una cantidad equivalente al valor de la financiación recibida", según recoge la emisora tunecina Mosaique FM.

Tras ello, la defensa de Ghanuchi ha criticado que ha tenido conocimiento de la condena y la multa "a través de redes sociales", sin que el tribunal le haya informado a él ni o a su equipo legal "de los detalles del caso ni de los presuntos delitos, y sin concederle el derecho a defender su inocencia".

"La defensa considera que esta injusticia contra su cliente no tiene precedentes, sobre todo porque no puede acceder a los detalles del caso ni los cargos imputados hasta que se repita al Tribunal de Apelaciones, plazo que puede extenderse durante meses o incluso más", reza un comunicado publicado en las redes sociales del opositor.

Para el equipo legal, "esto confirma que se trata de un caso con motivaciones políticas, cuyo objetivo, como otros, es socavar la reputación de una figura conocida por su patriotismo, integridad y tolerancia".

Así, han mostrado su "absoluto rechazo a este veredicto injusto, que carece de las garantías más básicas de un juicio justo, incluido el derecho a la defensa y la presunción de inocencia". También ha enfatizado que esta condena constituye un "ataque continuo y selectivo" contra Ghanuchi, "que continúa sin cesar desde 2022, resultando en un total de 48 años de condena en su contra".

Ghanuchi, encarcelado desde abril de 2023, ya fue sentenciado a catorce años de prisión en el marco de un proceso contra una veintena de personalidades políticas que han recibido asimismo penas de hasta 35 años de cárcel por supuestamente conspirar contra el Estado. El político también había sido condenado por financiación ilegal y por "apología del terrorismo".

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de tres años una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.