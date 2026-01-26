Camineros de Serbia, Bosnia, Macedonia del Norte y Montenegro bloquean pasos fronterizos con la UE

"Noventa días en seis meses simplemente no es suficiente". Esta afirmación del portavoz de la Asociación Serbia de Transporte, Nedjo Mandic, sintetiza el motivo que llevó a camioneros de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte y Montenegro a interrumpir, desde este lunes al mediodía, las rutas fronterizas de acceso a Hungría, Croacia y Bulgaria. Según informó la cadena de televisión N1 y recogió el medio de referencia, los transportistas del sudeste europeo iniciaron una protesta indefinida para exigir la modificación de las restricciones impuestas a los permisos de estancia en la Unión Europea, medidas que consideran insostenibles para su actividad y fuente de ingresos.

El foco de la movilización reside en el límite de 90 días dentro de un periodo de 180 que establece la normativa de la UE para ciudadanos extranjeros. Tal como detalló el medio, los afectados sostienen que esta restricción, ahora aplicada de forma estricta por las autoridades fronterizas apoyadas en tecnología digital, hace inviable la operativa de quienes transportan mercancías o pasajeros de los Balcanes a países comunitarios. La protesta, indicaron voceros de las asociaciones de transportistas consultadas por N1, implicó el bloqueo de varios pasos fronterizos clave, generando congestión en el movimiento comercial hacia el centro y el oeste de Europa.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el endurecimiento reciente se debe a que las autoridades de la UE han comenzado a registrar electrónicamente las entradas y salidas de ciudadanos extracomunitarios, posibilitando así un control mucho más preciso de los periodos de permanencia. A raíz de esta digitalización, los transportistas señalan que ya se han producido cientos de deportaciones por exceder el límite permitido, lo que ha tenido consecuencias directas para las empresas y sus empleados.

La aplicación rigurosa de la norma, antes soslayada en gran medida, ha puesto en una situación crítica a las compañías de transporte de la región. De acuerdo con Nedjo Mandic, la duración autorizada no permite alcanzar el volumen de trabajo necesario para mantener la rentabilidad de las empresas. “Nuestros conductores no ganan bastante en este periodo. No podemos cubrir costes y nos vemos obligados a cesar la actividad”, declaró Mandic a N1.

El medio señaló que las asociaciones de transportistas de los Balcanes han alertado que, con el nuevo sistema de registro, la posibilidad de prórrogas o excepciones se ha reducido drásticamente, dado que cualquier desvío queda sistemáticamente documentado. Según los datos recopilados por los representantes del sector, el número de trabajadores afectados crece a diario y muchos se enfrentan a la incertidumbre laboral por la imposibilidad de regresar a la Unión Europea antes de cumplir el plazo de espera obligatorio.

La respuesta oficial a las reclamaciones se manifestó por parte de la Comisión Europea, que indicó estar al tanto de las inquietudes surgidas en los Balcanes. Un portavoz comunitario citado por el medio confirmó: “Estamos informados de las preocupaciones planteadas por los transportistas de los Balcanes occidentales. Estamos siguiendo estrechamente la situación y estamos en contacto con nuestros socios en la región”.

El alcance de la protesta, de acuerdo con la cobertura de la televisión N1 y otras fuentes consultadas por el medio, se refleja en los retrasos notables en los pasos fronterizos, afectando no solo a la circulación de camiones sino también a los movimientos de viajeros y autobuses. El bloqueo, sin plazo para su levantamiento, responde a la demanda urgente de una revisión del sistema de permisos y a la solicitud de encuentros con representantes de la Unión Europea para buscar soluciones que reconcilien la seguridad fronteriza con la viabilidad del sector del transporte transnacional.

La protesta implica tanto a trabajadores autónomos como a grandes compañías, las cuales ven peligrar su inserción en el comercio continental mientras persista la aplicación de los límites de estancia. El principal objetivo declarado de los organizadores es obtener una exención o una ampliación del periodo de permanencia permitida para los conductores profesionales, distinguiéndolos del resto de visitantes extranjeros.

Las asociaciones involucradas han subrayado, según N1, que no buscan un conflicto con las autoridades comunitarias, sino una negociación urgente para evitar la paralización prolongada de una de las principales vías de abastecimiento entre Europa central y el sudeste del continente. Mantienen que los actuales requisitos “no reflejan la naturaleza de los servicios continuos de transporte internacional”, y exigen una salida que evite la interrupción indefinida del flujo comercial, ahora en riesgo por los controles instaurados.

Desde la entrada en vigor de los registros informatizados, empresas y sindicatos advierten sobre la escasez de conductores calificados dispuestos a operar bajo las nuevas condiciones, circunstancia que podría extenderse a otros países limítrofes de la Unión Europea en caso de que no haya modificaciones legislativas. El pulso entre las empresas de transporte balcánicas y las instituciones europeas se mantendrá en las próximas jornadas, mientras las rutas comerciales entre el noreste y el sur de Europa continúen parcialmente paralizadas por el conflicto.