Paz negocia programa de créditos con el FMI por 5.000 millones de dólares para Bolivia

La Paz, 27 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó este miércoles que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de 5.000 millones de dólares que espera invertir en proyectos de organizaciones sociales, emprendedores, transportistas, agricultores, entre otros.

"Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia", dijo Paz en la inauguración del Consejo Económico y Social, presentado como una instancia de diálogo sobre las demandas de varios sectores para desarrollar su economía.

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El mandatario sostuvo que esos fondos no serán invertidos en el Estado, "ni en el salario del presidente", sino en el fortalecimiento de la economía del país, sin dar detalles sobre la negociación en curso con ese organismo.

El martes, Paz indicó que su Gobierno avanzó negociaciones con el fondo, pero "no bajo la lógica" de que desde ese organismo se vaya "a imponer un plan" a Bolivia, porque, según dijo, el país ya tiene su propio programa.

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El gobernante también recordó que otros organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ya han aprobaron créditos o los analizan para inversiones en carreteras y para "relanzar" las empresas estatales de Bolivia.

Desde que Paz asumió el Gobierno en noviembre pasado, consiguió préstamos por cerca de 7.000 millones de dólares del BID y el CAF, que han comenzado a ser desembolsados para proyectos de desarrollo.

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El Consejo Económico y Social es una iniciativa del Gobierno para propiciar el diálogo con sectores sociales en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina del país, con bloqueos de carreteras desde hace 22 días por parte de sectores campesinos que exigen la renuncia del presidente.

Según el mandatario, las pérdidas por los bloqueos de rutas rondan los 600 millones de dólares, sobre todo para las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por las manifestaciones, y consideró que el daño "es peor" que el que dejó la pandemia de la covid-19. EFE

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