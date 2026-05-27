Asamblea Eurolat defiende que "ya toca" que próximo dirigente de ONU sea latinoamericano

Ciudad de México, 27 may (EFE).- Parlamentarios de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat) defendieron este miércoles desde Ciudad de México la necesidad de que el próximo secretario general de Naciones Unidas proceda de América Latina, al subrayar que "ya toca" que esa región del mundo pueda liderar el organismo internacional para "saldar una deuda histórica".

Así lo manifestó el europarlamentario del español Partido Popular (PP) Gabriel Mato en una rueda de prensa desde el Senado de México, en donde representantes políticos de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe están reunidos para abordar los retos y los vínculos de ambas regiones.

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"Se trata también de saldar una deuda histórica y con eso apostamos claramente por que la Secretaría General de la ONU sea en esta ocasión de esta parte del mundo. Estaremos encantados, orgullosos de que así sea. Trabajaremos en la medida en la que podamos porque así sea", declaró Mato.

Por su parte, Daniel Caggiani, senador uruguayo por el oficialista Frente Amplio, explicó que la asamblea acordó trasladar ese apoyo ante la próxima elección de la persona que va a dirigir la ONU los próximos años, que está prevista que sea a finales del 2026.

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"Si puede ser mujer mucho mejor", añadió el senador en su turno de intervención.

Caggiani destacó el funcionamiento de la Asamblea Eurolat, un órgano que reúne a 150 parlamentarios de ambas regiones, para tratar los "desafíos" compartidos.

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En este sentido, recordó el Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México suscrito la semana pasada, lo que a su juicio es algo "muy significativo" que ayudará a la "integración comercial".

El también copresidente del lado latinoamericano de la asamblea subrayó el compromiso de Uruguay y de otros países de la región para preservar el diálogo y el "respeto a la soberanía".

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Al respecto, el europarlamentario Gabriel Mato agregó que este diálogo entre la UE y América Latina es "imprescindible" en un contexto internacional "complejo y marcado por las tensiones geopolíticas".

"Por eso la cooperación biregional cobra hoy mucho más valor que nunca. Europa y América Latina compartimos mucho más que lazos históricos y culturales. Compartimos una visión del mundo basada en la defensa de la democracia, del multilateralismo, de los derechos humanos y del Estado de Derecho", sentenció.

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Entre los nombres que también han sido mencionados para suceder al portugués António Guterres al frente de la ONU hay varias candidaturas de Latinoamérica, como la de la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); o la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Esta última tiene el apoyo de los gobiernos de México, Brasil o Colombia; mientras que Chile retiró oficialmente su respaldo luego de que el expresidente Gabriel Boric impulsara inicialmente su nombre y el Gobierno de su sucesor, José Antonio Kast, considerara su candidatura "inviable". EFE

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